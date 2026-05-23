23 de maig de 2026

Societat

De nou l’Escola Arrels II participa en la Campanya Let’s Clean up Europe

La Campanya Let’s Clean up Europe consisteix a realitzar accions de neteja en espais naturals del nostre entorn

  • Let’s Clean up Europe Escola Arrels
Publicat el 23 de maig de 2026 a les 08:40

Aquest esdeveniment, emmarcat en el projecte de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, celebra la seva 11 edició i té vocació d’agrupar totes les activitats de recollida de residus en una agenda d’activitats comuna, consultable a: residus.gencat.cat/agendalcue .

A Catalunya la campanya està coordinada per l’Agència de Residus de Catalunya i rep el suport d’Ecovidrio, de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i de la Diputació de Barcelona.

 

De nou aquest any molts centres escolars, repartits per totes les comarques de Catalunya duen a terme aquesta actuació ambiental i l’Escola Arrels n’és un d’ells.

L’Agència de Residus de Catalunya, mitjançant el CRP del Solsonès ens ha proporcionat el material necessari (guants, bosses, bàscula...) per portar a terme la recollida.

En aquest marc de col·laboració aquest mes de maig i repartits en diferents dies, l’alumnat de 2n i 4t d’ESO i un grup de 1r de Batxillerat ha portat a terme la recollida de brossa en diversos indrets de Solsona: Al turonet del mirador sobre la Torre Viladot, l’entorn de la ribera, l’entorn de la capella de Sant Honorat, el parc dels jubilats i el seu entorn proper, etc.

 

Entre tots els grups hem aconseguit recollir més de 60 kg de plàstic, llaunes i vidre.

L’oficina Ambiental de l’Ajuntament de Solsona ha col·laborat en la recollida de les bosses de residus que hem obtingut.

 

Accions com aquestes serveixen per prendre consciència que no hem de malmetre el nostre entorn llençant tota mena de brossa i ens ajuden a construir un futur més net i responsable.

Gràcies a totes i tots els participants!

