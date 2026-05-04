Sant Fruitós impulsa una nova jornada de neteja dins l'European Clean Up Day

Sant Fruitós de Bages celebrarà aquest diumenge una nova jornada de neteja de l'entorn en el marc de l'European Clean Up Day. L'activitat, oberta a la participació ciutadana, recorrerà diversos espais del municipi i acabarà amb esmorzar i obsequis per als participants.
Una acció per reduir residus a la natura
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha organitzat una nova edició del Clean Up Day, una iniciativa d'abast europeu que té com a objectiu reduir la presència de residus a la natura i conscienciar la ciutadania sobre la importància de preservar l'entorn.
La jornada s'emmarca dins la setmana europea de la prevenció de residus i vol implicar la població en una acció col·lectiva per millorar els espais naturals del municipi. En aquest sentit, la proposta combina la participació activa amb la sensibilització ambiental.
Sortida des de la Biblioteca i recorregut pel municipi
L'activitat tindrà lloc aquest diumenge 10 de maig al matí. El punt de trobada serà a les 8 del matí davant de la Biblioteca, des d'on els participants es distribuiran en diferents grups per dirigir-se a diversos punts de Sant Fruitós de Bages.
Un cop als espais assignats, els voluntaris iniciaran les tasques de recollida de residus, amb la previsió que la jornada finalitzi cap a les 11 del matí. L'organització coordinarà els grups per cobrir diferents zones del municipi i optimitzar l'acció de neteja.
Una experiència amb retorn per als participants
Un cop acabada l'activitat, els participants rebran obsequis com a reconeixement a la seva implicació, i es farà un esmorzar conjunt per tancar la jornada. Aquest espai final vol reforçar el caràcter comunitari de la iniciativa i afavorir la convivència entre els assistents.
Residus de tota mena en edicions anteriors
Les experiències de les edicions anteriors evidencien la diversitat de residus que es poden trobar en entorns naturals. En altres jornades de Clean Up Day, els participants han recollit deixalles com envasos, cartrons, mobiliari de la llar, aparells electrònics, fustes o runes. Aquesta realitat posa de manifest la necessitat de continuar impulsant accions d'aquest tipus, tant per retirar residus com per conscienciar sobre la importància d'una gestió responsable.
Inscripció prèvia per participar-hi
Les persones interessades a participar en la jornada han de formalitzar la inscripció prèviament a través del web municipal. Aquesta inscripció permetrà a l'organització planificar els grups i garantir el bon desenvolupament de l'activitat.
La jornada està oberta a tota la ciutadania i no requereix experiència prèvia, només la voluntat de contribuir a la millora de l'entorn.
Treball conjunt amb entitats del territori
L'acció està organitzada per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb la col·laboració de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil i l'ADF Pla de Bages. Aquesta cooperació permet reforçar la capacitat operativa de la jornada i implicar diferents agents del territori en la preservació del medi ambient.