Manresa projecta «Els Girona», un documental sobre la burgesia que va portar el tren a la ciutat

Manresa projectarà el dimecres 6 de maig el documental Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX, una peça que repassa el paper d'aquesta família en la transformació econòmica i industrial de Catalunya i que posa especial èmfasi en la seva vinculació amb l'arribada del ferrocarril a la ciutat. La sessió tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Plana de l'Om i inclourà un col·loqui posterior amb diversos especialistes.
Un documental sobre la burgesia industrial catalana
El film, dirigit per Sergi Martí i Maltas i narrat per l'actor Abel Folk, parteix del treball de la historiadora Lluïsa Pla i Toldrà, que també intervindrà en l'acte. La producció, impulsada per Brutal Media amb la col·laboració de TVE i La Xarxa, ofereix una mirada divulgativa sobre la família Girona, una de les nissagues clau de la burgesia catalana del segle XIX.
Banquers, mecenes i promotors d'infraestructures, els Girona van tenir un paper destacat en projectes com els Canals d'Urgell, diverses línies ferroviàries, el Liceu o la Universitat de Barcelona, entre d'altres iniciatives que van contribuir a la modernització del país.
El ferrocarril i l'impacte a Manresa
La sessió posarà especial atenció en el paper dels Girona en l'arribada del ferrocarril a Manresa. El 1859 es va inaugurar la línia que connectava Terrassa amb la capital del Bages, dins el traçat que havia d'unir Barcelona amb Saragossa. Aquesta infraestructura, considerada una de les més complexes del moment, va suposar un punt d'inflexió per al desenvolupament econòmic i demogràfic de la ciutat.
Col·loqui amb experts i cloenda institucional
Després de la projecció, el debat estarà moderat pel periodista Arnau Espigares i comptarà amb la participació de la historiadora Rosa Serra Rotés, l'enginyer Carles Garcia i l'exconseller Josep Huguet. La cloenda de l'acte anirà a càrrec de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, en una sessió oberta al públic que vol posar en valor la divulgació del patrimoni històric.