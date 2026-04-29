Més de 600 persones participen en la 9a Fira de l'Ocupació de Manresa

La 9a edició de la Fira de l'Ocupació de Manresa ha tancat aquest dimecres amb un balanç molt positiu, amb la participació de més de 600 persones que han passat pel Museu de l'Aigua i el Tèxtil al llarg de la jornada. El certamen, plenament consolidat, s'ha reafirmat com un espai de referència per posar en contacte el teixit empresarial del territori amb persones en recerca de feina o interessades a reorientar la seva trajectòria professional.
Durant la jornada, els assistents han pogut accedir a ofertes laborals concretes i establir contacte directe amb responsables de recursos humans de les empreses participants, a qui han lliurat els seus currículums i amb qui han pogut mantenir entrevistes informals. A més, més de 150 persones han participat en tallers pràctics i sessions d'assessorament personalitzat, ampliant així les seves competències i millorant les seves oportunitats d'inserció laboral.
Un punt de trobada consolidat entre empreses i talent
La fira ha comptat amb la participació de 28 empreses de diversos sectors econòmics, representant una mostra significativa de l'activitat empresarial del Bages i territoris propers. Aquestes empreses han ofert informació directa sobre les seves necessitats de personal i han valorat perfils professionals de primera mà.
En el marc de la visita institucional, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat l'èxit del model, assenyalant que una de les claus del funcionament del certamen és la fidelització de les empreses participants. Segons ha explicat, el fet que prop del 70% repeteixin edició rere edició evidencia que la fira és una eina útil per trobar talent, alhora que es manté la capacitat d'incorporar noves empreses cada any.
Per la seva banda, la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós, ha qualificat la fira com un "èxit compartit" i ha posat en valor la seva projecció de futur, amb la mirada posada en la desena edició de l'any vinent.
Diversitat sectorial i oportunitats laborals
Les empreses participants han abastat sectors clau com la indústria, els serveis, el comerç, la salut o la tecnologia, reflectint la diversitat del teixit productiu del territori. Entre les firmes presents hi ha hagut entitats i companyies com Sant Andreu Salut, Oliva Torras, Avinent Group, Fundació Althaia, Grup Llobet, Carrefour, Deporvillage o Eurecat, entre d'altres.
Aquesta varietat ha permès als assistents explorar diferents sortides professionals i conèixer de prop les demandes actuals del mercat laboral. La interacció directa amb les empreses ha estat un dels elements més valorats, ja que facilita un contacte més immediat i personalitzat que altres canals de recerca de feina.
Formació i orientació per millorar l'ocupabilitat
Un altre dels punts forts de la jornada ha estat l'oferta de tallers i assessoraments, que han permès als participants treballar aspectes clau com la preparació de currículums, les entrevistes de feina o l'orientació professional. Aquestes activitats han contribuït a reforçar les competències dels assistents i a augmentar les seves possibilitats d'accés al mercat laboral.
La combinació d'espais de contacte directe amb empreses i activitats formatives consolida la fira com una eina integral per a l'ocupació, que va més enllà de la simple intermediació laboral.
Cloenda de la Setmana de l'Ocupació
La Fira de l'Ocupació ha estat l'acte central i de cloenda de la Setmana de l'Ocupació, impulsada per l'Ajuntament de Manresa a través de ProManresa. Durant tota la setmana s'han organitzat diverses activitats orientades a fomentar l'ocupació i millorar la connexió entre el món empresarial i les persones que busquen feina.
Com a novetat d'aquesta edició, la programació ha inclòs una jornada tècnica d'ocupació que ha reunit una trentena de professionals de serveis locals i entitats, amb l'objectiu de compartir experiències i reforçar el treball en xarxa.