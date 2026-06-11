Alumnes del Lacetània creen un sistema farmacèutic amb robòtica i control per veu

Alumnat del Curs d'Especialització en Fabricació Intel·ligent i del cicle formatiu de Grau Superior de Mecatrònica Industrial de l'Institut Lacetània de Manresa ha desenvolupat un sistema automatitzat de gestió d'estoc i dispensació de productes per a entorns farmacèutics. La iniciativa combina robòtica col·laborativa, automatització industrial i intel·ligència artificial en una aplicació pràctica orientada als processos logístics i de distribució.
Un projecte que uneix diferents disciplines tecnològiques
L'alumnat del Curs d'Especialització en Fabricació Intel·ligent i del cicle de Grau Superior de Mecatrònica Industrial de l'Institut Lacetània ha dissenyat i desenvolupat un sistema automatitzat capaç de gestionar l'estoc i dispensar productes en entorns farmacèutics.
La iniciativa s'ha dut a terme en el marc del Pla de Mesures InnovaFP, impulsat pel Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, amb la col·laboració de l'empresa RobotPlus.
El projecte ha permès als estudiants aplicar coneixements adquirits durant la seva formació en una proposta funcional que reprodueix processos cada vegada més presents en sectors industrials i logístics.
Robòtica col·laborativa i intel·ligència artificial
El sistema desenvolupat integra un robot col·laboratiu, un gestor d'estoc i diverses eines d'intel·ligència artificial per simular operacions habituals en centres farmacèutics i logístics.
Una de les característiques destacades de la proposta és la possibilitat d'interactuar amb el sistema mitjançant ordres de veu. A través d'aquest mecanisme, l'usuari pot donar instruccions mentre que el robot executa les operacions d'emmagatzematge o dispensació dels productes sol·licitats.
La combinació de diferents tecnologies permet reproduir de manera realista processos automatitzats que actualment s'utilitzen en nombroses empreses vinculades a la distribució, la logística i la gestió de materials.
Aplicació pràctica dels coneixements adquirits
Per fer possible el desenvolupament del projecte, l'alumnat ha treballat amb eines i tecnologies relacionades amb la indústria digital. Entre els àmbits abordats hi ha la robòtica col·laborativa, la programació, les comunicacions industrials, la intel·ligència artificial i el desenvolupament d'aplicacions. La iniciativa ha servit per integrar coneixements procedents de diferents disciplines en una única solució tecnològica.
Aquest enfocament transversal ha permès als estudiants afrontar reptes similars als que poden trobar en entorns professionals, posant en pràctica competències tècniques vinculades a la transformació digital de la indústria.
Apropar l'alumnat a la realitat industrial
Més enllà del desenvolupament tecnològic, el projecte també ha tingut una clara vocació formativa. La iniciativa ha servit per acostar l'alumnat a entorns tecnològics que ja formen part de la realitat de nombroses empreses industrials i logístiques.
La simulació de processos automatitzats permet comprendre el funcionament de sistemes avançats de producció i distribució, així com els avantatges que ofereixen tecnologies com la robòtica col·laborativa o la intel·ligència artificial en la gestió de productes i materials.
Aquest tipus d'experiències contribueixen a reforçar la preparació dels futurs professionals davant les necessitats d'un mercat laboral cada vegada més vinculat a la digitalització i a l'automatització dels processos productius.
Formació especialitzada en fabricació intel·ligent
El projecte s'emmarca en les activitats del Curs d'Especialització en Fabricació Intel·ligent, una formació adreçada a titulats de formació professional de grau superior que volen ampliar coneixements en els àmbits de la indústria avançada.
Aquest curs permet aprofundir en tecnologies emergents com la robòtica, la digitalització industrial, la internet de les coses, la intel·ligència artificial i els sistemes de producció intel·ligents.
La iniciativa desenvolupada a l'Institut Lacetània exemplifica l'aplicació pràctica d'aquests coneixements i mostra com la formació professional pot esdevenir un espai d'innovació i desenvolupament tecnològic, connectat amb les necessitats actuals de la indústria i dels sectors logístics.