Gegants, ciència i arrossada: el cap de setmana rodó de la Festa del Panellet a Marganell

Marganell celebrarà aquest cap de setmana la Festa del Panellet amb un ampli programa d'activitats que combina cultura popular, divulgació i gastronomia. La cita tindrà lloc el proper cap de setmana amb propostes per a tots els públics al llarg de tot el dia.
Un cap de setmana ple d'activitat al municipi
Marganell tornarà a omplir-se d'ambient festiu aquest cap de setmana amb una nova edició de la Festa del Panellet, que se celebrarà els dies 9 i 10 de maig amb un programa divers pensat per a totes les edats. La proposta, organitzada per la Comissió de Festes, combina tradició, cultura popular, divulgació i gastronomia en diferents espais del municipi.
Divulgació i reflexió sobre el present i el futur
La Festa del Panellet començarà amb espais per a la reflexió i la divulgació, amb dues xerrades programades a la sala polivalent del Cafè durant el dissabte.
A 2/4 d'11 del matí, el doctor Martí Boada i Juncà oferirà una ponència sobre els boscos de Catalunya al segle XXI i les manifestacions del canvi climàtic, aportant una mirada experta sobre els reptes ambientals actuals.
Posteriorment, a les 12 del migdia, Neus Sabaté i Ariadna Farrés protagonitzaran una xerrada sobre l'experiència Hypatia MARS, centrada en la ciència i el lideratge femení en el camí cap a Mart. Aquesta proposta aportarà una dimensió científica i inspiradora a la programació.
Gastronomia i convivència amb l'arrossada popular
La jornada de dissabte culminarà amb una de les activitats més esperades: l'arrossada popular, que tindrà lloc a les 2 del migdia a la plaça de l'Església. El dinar, amb un preu de 17 euros, inclourà amanida i combinat d'embotits, arròs, gelat, begudes i cafè.
El menú anirà a càrrec de la Tieta Rosa i les inscripcions es podran fer fins al 6 de maig a través de l'Ajuntament. Un cop finalitzat el dinar, la festa continuarà amb música per allargar la sobretaula i cloure el cap de setmana amb ambient festiu.
Cultura popular i tradicions arrelades
El diumenge, el poble acollirà una fira de productes artesanals i food trucks, que obrirà al matí i es mantindrà com un dels eixos centrals de la celebració. Aquesta oferta permetrà als visitants gaudir de productes de proximitat i d'una proposta gastronòmica variada en un ambient festiu.
El diumenge també estarà marcat per les activitats de cultura popular, amb la participació de diverses colles. A partir de les 11 del matí tindran lloc actuacions dels Gegants de Marganell, els Gegants de Castellbell i el Vilar i els Bastoners de Castellbell i el Vilar, que aportaran ritme i tradició a la jornada.
Un dels moments destacats arribarà a 2/4 d'1 del migdia amb la missa i la benedicció del pa i del terme, una cerimònia que manté viva la tradició i el vincle amb el territori. Tot seguit, a la 1 del migdia, se celebrarà el Ball de la Coca, una de les expressions més emblemàtiques de la festa.
Els dansaires interpretaran també altres balls populars com El Rogle i la Polca d'Ours, i el públic assistent serà convidat a participar-hi. Després d'aquest moment festiu, la jornada continuarà amb sardanes i el repartiment del pa, reforçant el caràcter comunitari de la celebració.
Una festa amb el suport del teixit local
La Festa del Panellet compta amb la implicació de diversos agents del municipi, tant en l'organització com en el suport logístic i econòmic. La Comissió de Festes lidera la iniciativa amb la col·laboració de diferents establiments i empreses del territori, que contribueixen a fer possible la celebració.