Manresa reivindica el paper de les milicianes del Bages en una conferència

La Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa acollirà aquest dimarts 5 de maig, a les 6 de la tarda, la conferència Les milicianes del Bages, a càrrec de Carme Botifoll, Conxita Parcerisas i Victòria Soler, membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa. L'activitat forma part del programa municipal d'homenatge a les persones deportades i mortes als camps nazis i de reconeixement a les dones que van lluitar per la República.
Recuperar la memòria de 16 dones del Bages
La conferència donarà visibilitat a les dones de la comarca que es van allistar voluntàriament a les Milícies Antifeixistes després del cop d'estat de juliol de 1936. El projecte posa el focus en setze milicianes procedents de diferents municipis del Bages, com Manresa, Sallent, Balsareny o Sant Vicenç de Castellet, i reconstrueix les seves biografies i trajectòries.
Aquestes dones van veure com la guerra transformava radicalment les seves vides: una va morir al front, una altra va ser empresonada després d'un consell de guerra i almenys sis es van haver d'exiliar. Moltes no van poder tornar als seus pobles d'origen a causa del rebuig social durant la postguerra.
Un programa ampli de memòria democràtica
La conferència s'emmarca en un conjunt d'activitats impulsades per l'Ajuntament de Manresa. Entre aquestes, destaca l'exposició Resistents i deportades, a la Biblioteca Ateneu Les Bases fins al 15 de maig, centrada en la deportació femenina i el camp de Ravensbrück.
També es podrà visitar a la Biblioteca del Casino, del 4 al 16 de maig, l'exposició Conxita Grangé: compromís i resistència, dedicada a aquesta activista antifeixista i supervivent dels camps nazis. El programa inclou igualment la presentació de la mostra, el dilluns 4 de maig, amb una xerrada sobre el valor del testimoniatge en la memòria històrica.