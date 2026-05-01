El 1r de Maig a Manresa clama per un «nou món» davant la pèrdua de drets i la pobresa

Unes 300 persones han participat aquest divendres en la manifestació de l'1 de Maig a Manresa, en una jornada marcada per una menor assistència que en anys anteriors a causa de la coincidència amb un pont festiu. La marxa, única convocatòria als carrers de la ciutat en el Dia Internacional de la Classe Treballadora, ha recorregut el centre amb diverses accions reivindicatives.
Recorregut amb accions de protesta
La mobilització ha sortit de la plaça Neus Català i ha finalitzat a la plaça de la Reforma, amb el focus posat en les mancances del transport públic, especialment el servei de Rodalies. Durant el recorregut, s'han fet diverses accions simbòliques, com una protesta davant la residència Valldaura en solidaritat amb Acció Sindical del Bages, i una altra al Sielu per denunciar la precarietat laboral al sector de l'hostaleria.
També s'han realitzat pintades en una benzinera Repsol, en protesta per l'especulació amb el preu del carburant, així com a la mateixa plaça de la Reforma, on s'ha tancat la mobilització.
Crítiques al sistema i crida a l'organització
La convocatòria d'enguany s'ha articulat sota el lema El vell món s'enfonsa... construïm-ne un de nou, amb un discurs crític amb el sistema econòmic i social. Segons un dels portaveus, "aquest és un 1 de maig crucial" en un context en què "la classe treballadora global és cada vegada més pobra, sense accés a l'habitatge, amb drets laborals desmuntats i serveis públics desinvertits".
El manifest també ha denunciat que "un milió de catalanes entren en situació de pobresa després de pagar el lloguer" i ha alertat que "l'extrema dreta necessita dividir la classe treballadora migrada i autòctona". Entre els participants, s'ha pogut veure un bloc de mestres i professors amb samarretes i banderes grogues, en defensa de l'educació pública.