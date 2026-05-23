Peio Sánchez reivindica a Manresa l'hospitalitat i l'accés al català dels migrants

La sala d'actes de l'Espai Òmnium de Manresa va acollir dijous la 8a Jornada Joan Vilar sobre espiritualitat i compromís social, que enguany va tenir com a convidat el rector de la Parròquia de Santa Anna de Barcelona, Peio Sánchez. Durant la conferència, el religiós va reflexionar sobre l'hospitalitat, l'acollida a les persones migrants i els reptes socials vinculats a l'habitatge i la integració lingüística.
Una reflexió sobre l'hospitalitat i els límits socials
Peio Sánchez, conegut per la tasca de primera acollida a persones migrants sense sostre que impulsa des de la Parròquia de Santa Anna de Barcelona, va abordar l'hospitalitat des d'una perspectiva humanística i religiosa. Durant la seva intervenció, va defensar que l'hospitalitat és una expressió de la humanitat i va remarcar que l'imperatiu ètic d'acollir és "infinit", tot i que la seva aplicació pràctica està condicionada per limitacions econòmiques, socials i polítiques.
El rector també va alertar que l'actual procés de regularització extraordinària de persones migrants només fa visibles persones que ja vivien entre la societat catalana i espanyola, però que no va acompanyat, segons va exposar, d'una previsió suficient sobre l'impacte en serveis com l'ocupació o el benestar social.
L'habitatge i el català, eixos centrals
Sánchez va situar l'accés a l'habitatge com el principal problema social actual, assenyalant que tant les persones nouvingudes com la població ja arrelada tenen dificultats creixents per accedir a un sostre digne i assequible.
En relació amb la integració, va defensar la necessitat de l'acollida lingüística en nacions "minoritzades" com Catalunya i va afirmar que no hi pot haver una acollida integral sense l'accés al català.
La conferència també va incloure una reflexió sobre la dimensió cristiana de l'hospitalitat, amb Jesucrist com a exemple, i una defensa del paper del papat actual com un dels "pocs fars morals mundials" davant el que va definir com una deriva autoritària generalitzada.
Record a Joan Vilar
L'acte va ser presentat pel director de Càritas Manresa, Joan Grau. Per la seva banda, el president de Foment de la Memòria Popular, Josep Huguet, va recordar la figura de Joan Vilar (1889-1962), eclesiàstic escodinaire fidel a la República que es va oposar públicament al suport dels bisbes espanyols al cop d'estat franquista.
Huguet va repassar la trajectòria de Vilar, que es va exiliar a Tolosa després de la Guerra Civil, on va acompanyar refugiats republicans i va inspirar el moviment dels capellans obrers francesos.
La Jornada Joan Vilar està coorganitzada per Foment de la Memòria Popular, Òmnium i el Centre d'Estudis del Bages.