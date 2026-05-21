El veïnat de la Sala Polivalent de Solsona porta a la GAIP i a la Síndica de Greuges la petició d’aturar la cessió del solar de l’equipament

El grup de veïns i veïnes que s'oposen al projecte de cessió del solar de la Sala Polivalent de Solsona ha formalitzat un recurs davant la GAIP (Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública) i ha sol·licitat la intervenció de la Síndica de Greuges de Catalunya per demanar la suspensió de la cessió prevista del solar. Segons han informat, aquestes accions s’han dut a terme a l’espera que l’administració faciliti els informes tècnics i la documentació requerida en diverses sol·licituds anteriors.
El veïnat argumenta que aquestes accions s’han dut a terme davant la manca de resposta de l’Ajuntament de Solsona a la instància presentada el passat 9 d’abril, mitjançant la qual el veïnat sol·licitava formalment documentació essencial, com ara el conveni de cessió amb les entitats promotores i els estudis preliminars en què s’hauria basat l’inici de l’expedient de cessió.
Mitjançant aquestes actuacions, exigeixen a l’equip de govern l’aturada immediata del tràmit de cessió d’aquest espai, fins que els serveis tècnics hagin elaborat els informes previs d’impacte global que n’acreditin la viabilitat i les futures condicions d’execució.
Les persones afectades remarquen que l’Ajuntament té l’obligació de lliurar la documentació requerida per escrit dins dels terminis legalment establerts i defensem que, atès que es tracta d’un assumpte d’interès general per al conjunt de la ciutat, aquest projecte no es tracti com una qüestió exclusiva del veïnat més proper.
El veïnat considera que qualsevol decisió sobre un espai públic d’aquestes característiques ha de garantir la màxima transparència i la participació efectiva de la ciutadania.
Per aquest motiu, també s’insta la institució a fer partícip del procés el conjunt de la ciutadania i a aturar qualsevol pas endavant fins que la proposta de cessió hagi estat estudiada i avalada prèviament mitjançant els informes i estudis pertinents.
Alhora, reiteren la voluntat de participar de manera constructiva en aquest procés, però insisteixen que el projecte ha de quedar aturat immediatament fins que es garanteixin totes les condicions de transparència, informació i avaluació tècnica.
El veïnat resta a l’espera de la resposta dels organismes competents i no descarta noves actuacions en defensa del dret a la informació i a la participació ciutadana.