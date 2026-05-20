Convoquen el 36è Concurs de flors als balcons de Solsona

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Solsona obre una nova convocatòria del tradicional Concurs de flors als balcons. Enguany, aquesta crida arriba a la trenta-sisena edició amb l’objectiu de continuar fomentant l’embelliment floral i vegetal dels carrers i façanes de la ciutat. Les inscripcions es podran formalitzar entre el 25 de maig i el 5 de juny.
Aquest certamen vol reconèixer la participació de la ciutadania en la cura estètica de l’espai urbà i la contribució que les flors i els elements vegetals fan a l’embelliment dels carrers i façanes de Solsona. A més d’aportar color i vitalitat als barris, els balcons i finestres ornamentats contribueixen a fer més agradable i atractiva la imatge de la ciutat.
Per concursar-hi, cal embellir amb flors balcons i finestres del domicili, amb les torretes i jardineres col·locades a la part interior dels balcons. Cada habitatge podrà optar a un sol premi, tot i que el jurat també valorarà el conjunt de la façana amb un guardó especial. Les bases del concurs es poden consultar al portal web de l’Ajuntament.
Les persones interessades poden inscriure’s presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana municipal, o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat, en el qual s’indiqui el nom i cognoms i l’adreça postal.
Valoració entre el 12 i el 22 de juny
El jurat, que serà una entitat del municipi encara pendent de determinar, visitarà els balcons participants entre els dies 12 i 22 de juny. Es concedirà un primer premi de 90 euros, dotze de 60 euros cadascun i un d’especial a la millor façana, dotat amb 180 euros. El lliurament de premis es farà pels volts de la Festa Major i, per recollir-los, serà imprescindible l’assistència de les persones guardonades.
En l’edició passada hi van participar tretze llars i totes van ser premiades. El primer reconeixement va recaure en Montserrat Puig Ribera, mentre que Pilar Casals i Muntada va rebre l’especial a la millor façana. L’any passat Solsona recuperava el concurs després de dos anys d’aturada per la situació de sequera.