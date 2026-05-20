Solsona obre les inscripcions a les activitats de psicomotricitat de La Matriu per al curs vinent

Del 25 al 31 de maig s’obriran les inscripcions per a les activitats de psicomotricitat preventiva de Solsona organitzades per La Matriu per al curs 2026-2027. Com a novetat, aquest any s’incorpora un nou grup amb l’objectiu de donar resposta a l’augment de la demanda i ampliar l’accés a més infants i famílies de la ciutat.
L’activitat, que és gratuïta, s’adreça a infants d’entre 3 i 6 anys, des d’I3 fins a 1r de primària. Les places s’assignaran prioritàriament a infants empadronats a Solsona, ja que es tracta d’un servei finançat per les regidories d’Infància i Feminismes de l’Ajuntament.
Les sessions es duran a terme a les instal·lacions de l’escola El Vinyet i s’organitzaran en dos grups diferenciats segons l’edat:
Grup Xiquis (I3 i I4): dimecres de 17.15 a 18.30 h
Grup Grans (I5 i 1r): dimarts de 17.15 a 18.45 h
La Matriu és un espai familiar, de criança i de psicomotricitat que ofereix suport, aprenentatge i creixement compartit per a famílies i infants. És un servei dinamitzat per la psicomotricista i mestra Sílvia Sala i la psicopedagoga Júlia Tobeña i finançat per l’Ajuntament de Solsona.
Afavorir el desenvolupament
La proposta de psicomotricitat preventiva es basa en una disciplina que afavoreix el desenvolupament emocional, motriu, cognitiu i relacional dels infants a través del joc lliure i espontani. Precisament l’abril passat, La Matriu va organitzar una sessió informativa sobre la importància del cos i el moviment en la construcció de la identitat durant la primera infància.
Segons explicaven les professionals durant la xerrada, la psicomotricitat ofereix “un espai regressiu i simbòlic que permet canalitzar angoixes primerenques i resignificar vivències corporals a través del joc, el moviment i el plaer compartit”.
La inscripció per al proper curs s’obrirà dilluns que ve mitjançant aquest formulari en línia. El termini es tancarà el 31 de maig, excepte si queden places vacants. En qualsevol cas, omplir el formulari no garanteix l’obtenció de plaça –la confirmació es comunicarà posteriorment a les famílies inscrites.
Dues places de cada grup estan reservades per a infants derivats des dels serveis socioeducatius, socials o d’atenció precoç a fi de garantir l’accés inclusiu a l’activitat.