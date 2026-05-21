Dilluns vinent, 25 de maig, s’obriran les inscripcions del Casal ludicoesportiu de les piscines municipals de Solsona, que aquest estiu avançarà l’inici de les activitats al 22 de juny, abans de Sant Joan. Sota el lema “Menja’t l’estiu”, la proposta apel·la al rol actiu d’infants i joves d’entre 3 i 16 anys per viure unes vacances plenes d’experiències.
L’avançament del calendari respon a l’allargament dels períodes de calor, cada vegada més primerencs, i a la necessitat de les famílies de disposar d’una oferta de lleure aquàtica que permeti conciliar la vida laboral i familiar. Per aquest motiu, tant la temporada de bany com el casal començaran abans de l’habitual –les piscines, a més, tancaran el 6 de setembre, a les portes de la Festa Major. Com sempre, les activitats es duran a terme de dilluns a divendres, de nou del matí a una del migdia.
El casal s’adreça a infants i joves nascuts entre els anys 2010 i 2022 i serà gestionat, un any més, per l’Escola Catalana de Medi Natural (ESCAMN). El programa inclourà una hora diària de piscina i natació, així com activitats esportives, jocs de pistes, orientació, gimcanes, tallers, excursions i propostes de descoberta de l’entorn.
Esportiu o creatiu
El mes de juliol, els participants més grans, nascuts entre el 2010 i el 2013, podran escollir entre dues opcions per a l’última franja del matí: una de caràcter esportiu i una altra de creativa. Ambdós grups coincidiran a l’espai de piscina. Un cop formalitzada la inscripció, les famílies rebran un correu electrònic amb les indicacions per escollir la modalitat.
Igual com en les dues darreres edicions, el casal oferirà 1.300 places per a tota la temporada, si bé enguany es vol equilibrar més la distribució setmanal amb un màxim de 170 participants per setmana.
L’estiu passat es van exhaurir totes les places disponibles amb 313 inscripcions. Les setmanes de juliol van tornar a concentrar la demanda més elevada, d’entre 177 i 187 usuaris setmanals, mentre que a l’agost la participació es va situar entre els 70 i els 93 infants per setmana.
El casal ludicoesportiu tornarà a oferir el servei gratuït de canguratge dins el programa Entretemps, impulsat pel Consell Comarcal, de vuit a nou del matí i d’una a dues del migdia. Les famílies rebran la informació per inscriure-s’hi un cop hagin fet la inscripció.
Actualització de preus
Pel que fa a les tarifes, aquest any s’han revisat i actualitzat després de diversos estius sense modificacions, per adequar-les als costos del servei. L’augment oscil·la entre el 2,91 i el 25 per cent segons el nombre de setmanes contractades. El preu per setmana és de 45 euros i s’hi aplica un descompte del 5 per cent per setmana (així, quatre setmanes, costen 153 euros i deu, 247).
Així mateix, es mantenen els descomptes del 25 per cent per a famílies nombroses i monoparentals, així com per a infants amb discapacitat, i del 10 per cent per a segons germans i famílies amb vetllador o vetlladora.
Les inscripcions es podran formalitzar telemàticament o presencialment a partir del dilluns 25 de maig per als infants empadronats a Solsona, mentre que l’obertura per a la resta de famílies serà l’endemà. Els tràmits es podran fer a través de l’aplicació Solsona 24/7, o bé a https://portal.wetown.app/solsona/inscriptions.
Tota la informació detallada del Casal ludicoesportiu de les piscines municipals es pot consultar a l’apartat d’esports del web de l’Ajuntament de Solsona.