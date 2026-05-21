«Sostenir la vida, defensar els drets» així serà la nova edició del cicle de primavera Enfila’t

L’edició d’enguany, sota el nom “Sostenir la vida, defensar els drets”estarà dedicada a les cures, l’economia i els drets laborals de les dones. Al llarg de quatre jornades, s'abordaran qüestions com el treball domèstic, les violències invisibilitzades, la precarietat i la vulneració de drets.
Enfila’t donarà tret de sortida amb un primer acte anomenat “Qui sosté la vida?” que es durà a terme el pròxim 27 de maig a les 18:00 h al Centre Cívic de Cardona. Una taula rodona amb la participació d’Alba Rovira, investigadora de la Càtedra Unesco Dones, desenvolupament i cultures de la UVic, i de Montse Sánchez, sindicalista de la CGT Catalunya on es reflexionarà col·lectivament envers les cures, l’economia al voltant d’aquests treballs sovint invisibilitzats i precaritzats, i del posicionament de les dones a l’hora de defensar drets laborals dignes en la lluita sindical.
El segon acte, tindrà lloc al Cinema París de Solsona, el dia 4 de juny a les 18:30 h on es realitzarà el visionat del documental “Las que se fueron”. Un homenatge a totes aquelles dones que, després de la Guerra Civil, es van veure obligades a deixar casa seva per treballar de minyones i cuidadores en condicions marcades per la precarietat, el silenci i la desigualtat.
En finalitzar la projecció, hi haurà un col·loqui amb Cruz Pardo, coordinadora del Movimiento Cultural Iguña (Cantàbria) territori on es va rodar el documental, per reflexionar sobre memòria, cures, explotació laboral i resistència femenina.
El tercer acte, tindrà lloc al Casal de la Gent Gran de Torà el dia 11 de juny a les 18:00 h i es realitzarà el visionat d’un altre documental, en aquest cas “Las voces invisibles”. Un projecte impulsat per SOS Racismo Guipuzkoa que dona veu a dones migrades treballadores de la llar i de les cures, moltes vegades condemnades a la precarietat, la desprotecció i la invisibilització social. En acabar la projecció, hi haurà una connexió en línia amb alguna de les seves protagonistes per debatre i compartir reflexions sobre racisme estructural, feminització de la pobresa, treball de cures i justícia social.
El Cicle Enfila’t de primavera, tancarà l’edició amb un acte per tractar “La violència invisible del treball domèstic”, una proposta per fer visibles les múltiples violències (econòmiques, emocionals, laborals i simbòliques) que travessen el treball domèstic i de cures, històricament menystingut i sostingut majoritàriament per dones. L’acte, amb data i espai encara pendents de confirmació, completarà la programació d’aquesta edició.
Al llarg de totes aquestes sessions, es generarà un espai de memòria, consciència crítica i transformació social per repensar el passat i connectar-lo amb les lluites presents.
Per tal d’organitzar millor l’activitat, es demana inscripció prèvia a través de correu electrònic (actua@larada.coop) o per telèfon (722 38 30 76)