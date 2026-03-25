Solsona porta al Ple la cessió d’un solar per construir habitatge de protecció oficial al carrer d’Antoni Gaudí

L’inici de l’expedient de cessió del dret de superfície d’un solar a les entitats Sostre Cívic i Hàbitat3 per construir habitatge de protecció oficial al carrer d’Antoni Gaudí i la modificació de crèdit per destinar prop d’1,5 milions d’euros al Pla de barris durant aquest exercici són els dos punts més destacats del Ple ordinari de l’Ajuntament de Solsona d’aquest dijous. La sessió començarà a dos quarts de vuit del vespre i es podrà seguir en directe per Solsona FM.
Amb l’objectiu de dotar la ciutat de nous habitatges de protecció oficial, la idea del govern municipal passa per cedir el sòl en dret de superfície durant 75 anys d’un solar de 2.518 metres quadrats a la cooperativa Sostre Cívic i la Fundació Hàbitat3, les dues entitats referents d’habitatge social del país, declarades promotores socials per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Aquest solar, adjacent a la sala polivalent i delimitat pels carrers d’Antoni Gaudí, Carles Morató i la Sardana, té un sostre edificable de més de 6.500 metres quadrats i permet la construcció de més de cinquanta pisos. La promoció conjunta entre ambdues entitats d’habitatge social, a més, ha de permetre ajustar costos i garantir la viabilitat del projecte, que preveu combinar en un mateix edifici pisos de lloguer social i en règim cooperatiu.
Com a pas previ a aquesta cessió, caldrà completar uns tràmits al Registre de la Propietat associats a la segregació de la parcel·la –ja sol·licitada– i, en la mateixa sessió de demà, aprovar la incorporació del solar al Patrimoni municipal del sòl i habitatge de Solsona.
Una altra qüestió central d’aquest Ple és la modificació de crèdit necessària per començar a desplegar les actuacions del Pla de barris. Per a aquest any hi ha programada una despesa d’1.472.500 euros, dels quals 1.030.750 euros provenen de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, 321.750, de fons propis i 120.000, d’aportacions privades.
L’ampliació de la borsa d’habitatges i els ajuts per a la millora i la rehabilitació d’habitatges són les actuacions del programa a les quals s’assigna una part més important del pressupost d’enguany (700.000 euros), seguides de la redacció i tramitació de projectes tècnics (240.000 euros), la contractació de personal (122.000), la millora de l’enllumenat públic (115.000) i la mobilització de locals buits i programes de suport a l’empresa i als negocis (105.000).
Votació del ROM
El Ple d’aquest mes també votarà el Reglament orgànic municipal (ROM), la norma fonamental d’autoorganització de l’Ajuntament. Aquest text estableix l’estructura i el funcionament intern del consistori. Entre d’altres, defineix l’organització dels òrgans municipals, les seves atribucions i el règim de delegacions, així com el funcionament de les comissions informatives i altres òrgans.
Durant el termini de consulta pública de la proposta de ROM, entre el 5 i el 15 de març, no s’hi va presentar cap aportació ciutadana, tot i que el redactat final sí que recull observacions de tots els grups municipals, com per exemple l’especificació de les atribucions del Ple.
Entre altres punts, l’ordre del dia del plenari també inclou el Pla anual de subvencions i convenis de col·laboració per a aquest exercici, que regula els criteris i el procediment de concessió de tots els ajuts que atorga l’Ajuntament. Entre les novetats del pla, enguany com a novetat s’hi especifiquen els diferents tipus d’ajuts per a habitatges inclosos en el Pla de barris i les subvencions de la masoveria urbana, de la qual caldrà aprovar les bases en una sessió posterior.
Precisament, també es porten el Ple les bases reguladores de les subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres reforma per a destinar-los a la borsa de lloguer. Enguany, l’ajut màxim passarà dels 6.000 als 8.000 euros per habitatge i s’especifica que els beneficiaris han de ser de fora del nucli antic, ja que el Pla de barris ja preveu diverses línies d’ajuts destinades a aquest àmbit.
Aposta pel foment de la lectura
Així mateix, es porta a la votació del Ple el Pla de lectura municipal, l’aposta del consistori per treballar en el foment de la lectura. L’Ajuntament, la Biblioteca Carles Morató, els centres educatius, les AFA i diverses entitats culturals hi posen en comú les seves pràctiques i projectes i hi defineixen una estratègia conjunta per situar la lectura com un eix vertebrador del desenvolupament educatiu, cultural i comunitari de la ciutat.
Després de realitzar una diagnosi amb la participació dels diferents agents vinculats a la promoció de la lectura al municipi, es van detectar algunes mancances a partir de les quals s’han establert accions de treball. Així, es va constatar que feia falta coordinació entre els agents per millorar l’impacte de les iniciatives que es duen a terme i planificació estratègica; calia millorar l’oferta d’activitats adreçades al públic juvenil, i millorar les biblioteques escolars.
Paral·lelament a l’aprovació del Pla de lectura municipal, s’ha signat un conveni amb el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (IBBYcat) per esdevenir oficialment un dels vuit municipis lectors del país.
L’extens ordre del dia de la sessió d’aquest dijous també inclou una moció consensuada per tots els grups municipals per donar suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) per a la millora de l’educació infantil de 0-3 anys, impulsada per la plataforma “0-3, On tot comença”.
En l’apartat d’informes i resolucions, d’altra banda, es donarà compte de les liquidacions del pressupost general del 2025. El resultat pressupostari de l’any passat va ser de 77.852 euros i el romanent de tresoreria, d’1,4 milions, amb un rati legal de deute viu del 25,57 per cent, molt similar al de l’exercici anterior. El grau d’execució del pressupost va ser del 92,47 per cent.
Ordre del dia Ple 26/03/2026:
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Aprovació del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Solsona
Acceptar la subvenció del Pla de barris i viles de Catalunya, 2025-2029
Aprovar l’expedient de modificació de crèdit n. 1/2026 del pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit
Incorporació del solar situat al carrer d’Antoni Gaudí núm. 4 al Patrimoni municipal del sòl i habitatge de Solsona
Inici d’expedient de cessió gratuïta i directa del dret real de superfície del solar situat al carrer d’Antoni Gaudí núm. 4 i d’en Carles Morató 5, a les entitats Sostre Cívic i Hàbitat3 per un període de 75 anys
Aprovació del Pla de lectura municipal de Solsona
Aprovació del Pla anual de subvencions per a l’exercici 2026
Aprovació inicial de les bases de les subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que facin obres de reforma i/o millora per a destinar-los a lloguer social – Any 2026
Moció de tots els grups municipals sobre la iniciativa legislativa popular (ILP) per a la millora de l’educació infantil de 0-3 anys impulsada per la plataforma “0-3, On tot comença”
Informes i resolucions. Liquidacions del pressupost general de l’exercici 2025
Informes i resolucions. Informe període mitjà de pagament, morositat i execució pressupostària del 4t trimestre del 2025
Altres informes i resolucions
Precs i preguntes