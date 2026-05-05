L’Ajuntament de Solsona programa 17 noves visites als barris

L’Ajuntament de Solsona impulsa una nova ronda de visites als barris entre el 8 i el 23 de maig, amb un total de 17 convocatòries repartides entre divendres i dissabtes. Aquesta iniciativa es duu a terme bianualment, habitualment a la primavera i la tardor, per reforçar el contacte directe entre el consistori i la ciutadania per recollir propostes i fer un seguiment de les actuacions municipals a cada zona.
En totes les cites d’aquesta primavera hi prendrà part també l’alcaldessa, Judit Gisbert. Les trobades a peu de carrer dels regidors de barri amb el veïnat es conceben com un dels principals canals de participació ciutadana des que es van posar en marxa l’any 2015. L’última ronda de visites es va dur a terme l’octubre passat.
Assumeixen aquesta responsabilitat membres del govern municipal (ERC i ApS-CUP) i del grup de Treballem per Solsona, a l’oposició. Les demandes recollides es classifiquen en cinc grans àrees: governació, brigada, arbrat i zones verdes, neteja viària i altres.
Calendari d’aquesta primavera:
Divendres 8 de maig
19 h Els Masos (Albert Colell)
19.30 h Cal Xuxa (Joan Parcerisa i Isabel Pérez)
Dissabte 9 de maig
10 h El Pont (Ramon Montaner i Marc Barbens)
11 h El Tossal i Serrat d’en Mingo (Pilar Viladrich i Marc Barbens)
12 h Creu Blanca i carrer de les Vinyes (Maria Moumen)
13 h La Plana (Joan Parcerisa)
16 h Nucli antic (Maria Moumen i Isabel Pérez)
17 h Cal Llarg i Cal Dot (Ramon Montaner i Isabel Pérez)
Divendres 15 de maig
19 h El Vinyet (sala cultural de l’Ajuntament) (Joan Parcerisa)
19.30 h Cabana d’en Geli (Albert Colell i Marc Barbens)
Divendres 22 de maig
19.30 h Torregassa i Sant Jaume (Esther Espluga)
Dissabte 23 de maig
10 h Turó de Sant Magí i zona esportiva (Albert Colell i Jordi Sendarrubias)
11 h El Camp (Pilar Viladrich)
12 h Sant Ramon (Esther Espluga)
13 h Mirasol (Esther Espluga i Jordi Sendarrubias)
16 h Camp del Molí (Pilar Viladrich)
17 h Creu de Sant Joan (Cissa) (Ramon Montaner i Jordi Sendarrubias
Amb aquesta nova ronda de visites, el consistori referma la voluntat de mantenir una escolta activa als barris i fomentar la participació directa dels ciutadans en la gestió municipal.