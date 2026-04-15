L’Ajuntament de Solsona renova el Segell Infoparticipa a la transparència i la qualitat de la comunicació pública

L’Ajuntament de Solsona ha revalidat el Segell Infoparticipa, una certificació que reconeix la qualitat i la transparència de la comunicació pública. El portal web ajsolsona.cat ha assolit una puntuació del 92,59 % en la tretzena edició d’aquest guardó, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquest dimarts, l’alcaldessa, Judit Gisbert, ha recollit la distinció en un acte celebrat al Rectorat de la UAB i presidit pel rector, Javier Lafuente. En aquesta edició, el consistori solsoní ha complert 50 dels 54 indicadors avaluats, fet que el situa entre els 124 ajuntaments del país (el 13 per cent del total) que han obtingut el reconeixement (informació que es pot consultar en aquest mapa). A la demarcació de Lleida, Solsona és un dels quatre municipis distingits i el segon amb la puntuació més alta.
El Segell Infoparticipa avalua la informació publicada als webs municipals en àmbits com els representants polítics, la gestió dels recursos col·lectius i els recursos econòmics i les eines que s’ofereixen per a la participació ciutadana.
Des del 2014, l’Ajuntament de Solsona ha rebut aquesta certificació en deu edicions, una trajectòria que posa de manifest el seu compromís sostingut amb la transparència, la qualitat informativa i el bon govern. Tot i que les avaluacions són cada any més exigents, l’alcaldessa subratlla la voluntat de millora continuada: “L'excel·lència ha de ser el nostre objectiu, perquè tenim el deure d’explicar-ho tot i de la forma més clara possible”.
“Encara hi ha feina per fer en accessibilitat i organització de la informació que posem a disposició de la ciutadania, però aconseguir renovar aquest segell ens indica que estem en la bona direcció”, afegeix la regidora de Transparència, Maria Moumen.
Infoparticipa és un projecte impulsat pel grup de recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET), dirigit pel catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB Armand Balsebre i coordinat per la doctora Marta Corcoy. El seu objectiu és fomentar la cultura de la transparència continuada i el retiment de comptes en les administracions públique