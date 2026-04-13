13 de abril de 2026

La Catedral de Solsona viu amb joia l'ordenació diaconal de Jakub Budz

Budz esdevé actualment el segon diaca de la diòcesi solsonina, amb vistes a ser ordenat capellà

  • Ordenació diaconal a Solsona de Jakub Budz -
Publicat el 13 d’abril de 2026 a les 17:46
Actualitzat el 13 d’abril de 2026 a les 17:50

El diumenge 12 d’abril, la catedral de Santa Maria de Solsona ha acollit l’ordenació diaconal del seminarista Jakub Budz, de mans del bisbe de Solsona, Mons. Francesc Conesa Ferrer. En Jakub ha rebut l’ordenació diaconal acompanyat d’una multitud de fidels diocesans, sobretot vinguts del seu poble, Vilanova de Bellpuig.

 

 La celebració ha començat a 2/4 de 6 de la tarda amb una catedral ben plena de feligresos de tota la diòcesi, especialment del seu pobles, Vilanova de Bellpuig, amb tota la seva família, i també de Cervera, parròquia on va estar residint un temps com a seminarista.

 Una solemne processó va sortir de la sagristia dels canonges, encapçalada pels seminaristes, diaques, mossens i el Sr. Bisbe. Cal fer esment de la presència de molts capellans, diaques i seminaristes vinguts de fora de la diòcesi, companys i amics d’en Jakub. I també d’un gran nombre de joves de la diòcesi de Solsona que van voler acompanyar-lo.

 Després de les lectures de la Paraula de Déu, van començar els ritus d’ordenació. Primer de tot el candidat va ser cridat i presentat al bisbe que el va considerar apte per al diaconat. En Jakub va asseure’s i va escoltar l’homilia del bisbe. En acabar, va tenir lloc l’elecció del candidat i la promesa a viure en la fe, el celibat i l’obediència eclesial.

 

 Tot seguit ha tingut lloc un dels moments més emotius de la celebració quan en Jakub s'ha estirat al terra mentre es recitaven les lletanies dels sants. El moment culminant fou quan agenollat davant el bisbe, amb la imposició de les mans ha rebut l’Esperit Sant i ha esdevingut diaca.

 

 Els companys diaques li han posat l’estola i la dalmàtica i se li ha lliurar el llibre dels evangelis. Amb el bes de pau i abraçada de part del bisbe i els diaques presents va acabar la part dels ritus d’ordenació.

 

 La celebració eucarística ha continuat ja amb el nou diaca servint al costat del bisbe, acabant la celebració amb paraules d’agraïment i joia per part d’en Jakub.

 

 Cal destacar també l’acompanyament musical de la capella del Claustre amb el seu director Joan Boix i de Josep M. Tripiana a l’orgue. Els concelebrants principals que han presidit al costat del bisbe Francesc han estat Mn. Joan Casals degà del Capítol, Mn. Marc Majà, vicari general i rector del seminari, i Mn. Pere Oliva, rector del Seminari Major Interdiocesà.

 

 La festa ha continuat als claustres de la catedral amb una xocolatada oferta per la parròquia de Solsona. La multitud dels assistents han felicitat el nou diaca i s'han fet fotografies amb ell.

 

