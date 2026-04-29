Es posa en marxa el Comitè d’avaluació i seguiment del programa que transformarà el nucli antic solsoní

Solsona ha constituït aquest matí el Comitè d’avaluació i seguiment del programa memòria d’intervenció integral del nucli antic. Ha estat en la primera reunió d’aquest òrgan, que presideix Carles Martí, comissionat per a l’Impuls de les polítiques de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles, amb l’alcaldessa, Judit Gisbert, com a vicepresidenta.
Aquest comitè neix amb l’objectiu de fer el seguiment i l’avaluació de forma compartida del projecte, que porta per lema “El nucli que batega” i que preveu una inversió global de 12,5 milions d’euros fins al 2030 i el desplegament d’una trentena d’actuacions al nucli antic i el seu entorn.
També formen part d’aquest òrgan la delegada del Govern, Elia Tortolero, representants de la Generalitat de Catalunya en àmbits com l’urbanisme, l’habitatge, la transició ecològica i l’acció comunitària, així com els regidors d’Habitatge i Urbanisme de Solsona, el coordinador general de la Diputació de Lleida i representants de la UBIC i dels veïns.
En el transcurs de la reunió, s’ha posat l’accent en el caràcter integral del programa, concebut per “agrupar voluntats” i coordinar els diferents agents que intervenen al nucli antic. L’Ajuntament ha remarcat que es tracta d’una gran oportunitat per a la ciutat, però també d’un repte tècnic que requerirà el suport dels diversos departaments de la Generalitat que hi treballen.
El programa “El nucli que batega” s’emmarca en el Pla de barris i viles 2025-2029, en què Solsona ha estat seleccionada com un dels vint municipis beneficiaris de Catalunya. Del total de la inversió prevista, 8,59 milions d’euros seran finançats per la Generalitat, mentre que la resta provindrà de fons municipals i aportacions privades.
Oficina local del Pla de barris
Durant la reunió d’aquest matí, s’han repassat les diferents línies d’actuació i s’ha parlat de la posada en marxa de l’Oficina local del Pla de barris. Actualment, el consistori treballa en les bases per a la contractació del personal que hi treballarà, que actuarà coordinadament amb els serveis tècnics municipals.
Les actuacions es desplegaran principalment al nucli antic, però també en àmbits com la plaça del Camp, el pont sobre el riu Negre, l’aparcament de les Moreres i la ribera, i el passatge Guitart.
Habitatge, espai públic i cohesió social
Bon gruix de la inversió es destinarà a la rehabilitació d’habitatges, amb 4,5 milions d’euros, amb l’objectiu de reduir els més de 230 pisos buits existents i millorar-ne les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica.
Entre les actuacions destacades també hi ha:
- La rehabilitació de Cal Manel i Cal Metge Solé (2,2 milions d’euros) per crear equipaments administratius i socioculturals.
- La construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes al pont sobre el riu Negre (1,2 milions).
- La millora de la plaça Major (1,1 milions) per reforçar-ne el paper com a espai central i eix comercial.
- La transformació de l’entorn del riu Negre i l’aparcament de les Moreres (500.000 euros).
- La renaturalització de places i la millora de la mobilitat i accessibilitat.
El programa incorpora també un ampli paquet d’accions sociocomunitàries per fomentar la cohesió social, mobilitzar els locals buits per al comerç de proximitat, vetllar per la salut comunitària i la convivència, així com iniciatives en l’àmbit de la transició ecològica, com per exemple la creació d’una comunitat energètica municipal.
Vint anys després del primer pla d’intervenció integral, Solsona torna a impulsar una estratègia global per revertir la degradació urbanística del centre històric i convertir-lo en un espai més habitable, dinàmic i cohesionador.