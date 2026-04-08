Aquest mes es reprèn a Solsona la renovació del DNI i el passaport

L'Ajuntament de Solsona obrirà aquest dijous, dia 9, a dos quarts de nou del matí, el termini d'inscripció per renovar aquest mes el document nacional d'identitat (DNI) i el passaport a la ciutat, amb la represa del servei de la Policia Nacional després de vuit mesos d'interrupció.
La renovació i expedició d'aquests documents oficials es durà a terme els dimecres 15 i 22 d'abril, de les deu del matí a les dotze del migdia, mitjançant un vehicle integral de documentació de la Policia Nacional que s'instal·larà a la plaça de l'U dOctubre (davant la sala polivalent).
Les persones interessades es podran inscriure presencialment a l'Oficina dAtenció Ciutadana (OAC), o bé per correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat. Les places s'assignaran per rigorós ordre d'inscripció (es tindran en compte els correus electrònics enviats a partir de dijous a dos quarts de nou, no abans). Paral·lelament, des de l'Ajuntament s'ha contactat amb les persones en llista d'espera des del setembre passat.
La unitat mòbil que s'instal·la a la plaça de l'U d'Octubre i que substitueix el format anterior permet tramitar i obtenir el document al moment, sense necessitat de fer dos desplaçaments com passava abans. A més, també pot expedir el passaport, un servei que anteriorment no s'oferia a Solsona. La primera visita daquesta unitat es va fer el 18 dagost, però des de llavors no havia tornat a causa de problemes tècnics.
La ciutadania que necessiti renovar el DNI o el passaport haurà de portar una fotografia de carnet actualitzada, el document caducat i, en cas de canvi d'adreça o de nom, el certificat d'empadronament o la partida de naixement. El pagament s'haurà de fer en efectiu: 12 euros per al DNI i 30 euros per al passaport.
Gestions amb la Subdelegació del govern central
La represa d'aquest servei a la capital del Solsonès arriba després de la sol·licitud formal de l'Ajuntament a la Comissaria Provincial de la Policia Nacional i de les gestions de l'alcaldessa, Judit Gisbert, amb el subdelegat del govern de l'Estat a Lleida, José Crespín.
En la comunicació adreçada a la Comissaria Provincial, l'alcaldessa exposava que la interrupció del servei obliga molts veïns i veïnes de Solsona i d'altres municipis de la comarca a desplaçar-se a ciutats situades a un mínim de 48 quilòmetres, “amb el consegüent cost de temps i recursos”. Aquesta situació afecta especialment les persones grans o amb dificultats de mobilitat, hi destacava.
Per aquest motiu, es va demanar que es tornés a facilitar aquest tràmit essencial per a la població. L'alcaldessa agraeix a José Crespín el suport institucional rebut per resoldre aquest contratemps i la deferència de programar dues jornades en un mes, atesos els inconvenients que la manca del servei havia generat entre la ciutadania de Solsona i comarca.