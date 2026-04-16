16 de abril de 2026

La Diputació de Lleida concedeix prop de 57.000 euros a entitats sense ànim de lucre del Solsonès per a projectes d’acció assistencial en salut

Sis entitats del sector es beneficien d’aquestes subvencions corresponents a l’anualitat 2026

Publicat el 16 d'abril de 2026 a les 07:32
Actualitzat el 16 d'abril de 2026 a les 07:34

La Diputació de Lleida, a través de l’Àrea de Salut Pública, atorga enguany subvencions per valor de 549.829,75 euros a 64 entitats del sector. Així es pot llegir al Butlletí Oficial de la Província (BOP), que ha publicat l’anunci d’aprovació de l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament de l’acció assistencial en salut de les entitats sense ànim de lucre a les comarques lleidatanes, corresponent a l’anualitat 2026.

El diputat de l’àrea de Salut i Esports, Òscar Martínez, ha posat de manifest la importància d’aquesta convocatòria “per garantir l’activitat de totes aquestes entitats que treballen en la promoció de la Salut i que tiren endavant projectes concrets en matèria d’acció assistencial de salut”. Martínez ha recordat que les entitats que han rebut l’ajut podran demanar la bestreta a partir de l’endemà de la publicació al BOP (el 9 d’abril) per rebre el 80% de l’import atorgat.

Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Lleida referma el seu compromís amb la millora de salut i la qualitat de vida dels ciutadans, i amb el teixit associatiu del territori, clau per a l’equitat i la cohesió social.

Concretament han estat sis les entitats del Solsonès que han rebut alguns d'aquests ajuts:

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DEL SOLSONÈS GIGA

Giga- Unitat de memòria

10.638,26 euros 

ASSOCIACIÓ FÈNIX D’AJUDA I SUPORT CONTRA EL CÀNCER

Estem al teu costat

4.600,00 euros 

SOL DEL SOLSONÈS ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS I DROGODEPENDENTS

Tu pots, nosaltres t’ajudem

9.878,39 euros 

ASSOCIACIÓ LINARIA

Atenció a les persones de llarga dependència a micropobles del Baix Solsonès

10.638,26 euros 

L’ARADA CREATIVITAT SOCIAL SCCL

Xarxa de cures i salut comunitària. Salut i suport comunitari al Solsonès

11.398,14 euros 

TERRITORI DE MASIES COOP

Territori de Masies Viu: Salut I comunitat al Baix Solsonès

9.987,24 euros 

 

