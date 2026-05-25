BioKor acull la presentació del projecte Pa de Niko, l’explicació dels seus pans i les noves galetes de Territori de Masies

Aquest divendres a les 17 h, l’establiment BioKor acollirà la presentació del projecte Pa de Niko, un forn artesanal i ecològic de Sabadell especialitzat en l’elaboració de pa amb massa mare i brioixeria ecològica.
L’acte comptarà amb la presència de Niko Hristov i Sílvia Membrive, responsables del projecte, que explicaran la seva trajectòria, el procés d’elaboració dels seus pans i la seva manera d’entendre l’ofici, basada en el respecte pel producte i els temps de fermentació.
La sessió finalitzarà amb una degustació de diversos productes. En el marc de la presentació, es donaran a conèixer els pans que es poden comprar a BioKOR i també les galetes de Territori de Masies, un producte incorporat l’hivern de 2025 i elaborat artesanalment pel Pa de Niko amb farina d’espelta de la cooperativa Territori de Masies.
L’activitat és oberta al públic amb inscripció prèvia a través del correu informacio@territoridemasies.cat o del telèfon 693 054 437. Les places són limitades.
També recordar que la cooperativa Territori de Masies es troba a la recta final de la campanya de mecenatge per impulsar un obrador de farina ecològica a Calaf. La campanya encara és oberta a aportacions per contribuir a la recuperació de la mòlta del cereal ecològic al territori. Es poden fer les donacions a https://summum.coop57.coop/ca/moli-de-territori