El Futbol Sala Solsona aconsegueix l’ascens a Tercera Divisió Nacional!

Aquest dissabte passat, el Primer Equip Masculí del Futbol Sala Solsona, aconseguia tancar una temporada excel·lent, segellant uns grans números que impliquen l’ascens de categoria: un total de 56 punts, amb 17 victòries, 5 empats i tan sols 4 derrotes, havent guanyat als campions de lliga, Atlètic Club la Seu d’Urgell, tant a casa com a fora, i amb un total de 146 gols a favor i 82 en contra, és a dir, com a segons màxims golejadors i equip menys golejat de la lliga.
Des de ja fa tres temporades, l’equip de Sabata manté el mateix bloc de jugadors que han conduït a l’equip a aquesta fita històrica. Un bloc de jugadors de la casa, amb experiència a la base i combinada amb ja experiència d’alguns jugadors a Tercera Divisió Nacional i Divisió d’Honor Catalana. Un equip amb autèntic Esperit Solsoní, fet que li afegeix mèrit a aquesta fita històrica.
Abans del partit, el Primer Equip també va reconèixer la fita històrica que suposa pel club que una jugadora de la base, Judit Ruiz Sorribes, disputés per primera vegada el Campionat d’Espanya sub-12 de Seleccions Autonòmiques amb Catalunya. Enhorabona, Judit per representar tan bé el nostre club, la nostra ciutat i Catalunya.
A més a més, el partit de dissabte va ser el darrer partit de Guillem Pons Muntada, un dels capitans de l’equip i referent per a qualsevol jugador de la base. Pons va tancar la seva etapa de cinc temporades al Sènior A, dues al Filial i dues al Juvenil amb llàgrimes d’emoció després de dirigir unes paraules al públic present al Pavelló i va acabar essent mantejat pel mateix equip.
El club vol agrair a totes les persones que no heu fallat cada quinze dies al Pavelló Municipal per animar al nostre equip, als que heu anat venint, com també als patrocinadors del club i de l’equip. No ens podem oblidar tampoc dels que anteriorment heu anat construint el camí, així com els i les que ja no hi són, que des d’on sigui també heu guiat aquest equip. Tot això també és vostre.
Us esperem al Pavelló Municipal per gaudir plegats i plegades novament una temporada a Tercera Divisió Nacional!
Plantilla del Primer Equip Masculí del Futbol Sala Solsona Temporada 2025/26
Jugadors: Agustí Alcázar (Capità), Lleir Mujal, Marcel Xandri, Joan Vila “Trepo”, David Vilaseca, Guillem Pons, Alexis Pérez, Toni Sánchez, Roger Sala, David Estany, Miquel Casafont, Marc Caelles i Miquel Mujal.
Cos tècnic: Santi Sabata, Gerard Valverde, Pau Llàcer i Nordin el Morabiti.