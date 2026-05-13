El Juvenil A Masculí del Futbol Sala Solsona és campió de Primera Divisió Juvenil

Aquest passat dissabte 9 de maig de 2026 el Juvenil A Masculí del Futbol Sala Solsona va certificar l’ascens a la Preferent Juvenil de Futbol Sala, després de vèncer al Balaguer-Vedruna per cinc gols a zero.
L’equip format per un total de dotze jugadors ha demostrat ser l’equip més regular del campionat de Primera Divisió Juvenil amb uns números realment competititus. Un total de 109 gols a favor i només 29 gols en contra, han permès a l’equip sumar la quantitat de 50 punts i certificar la primera posició una setmana abans de la finalització del campionat.
Aquest campionat es certificava, gràcies també a l’empat entre el CE Maristes Lleida i l’Atlètic La Seu d’Urgell que va tenir lloc poques hores abans del partit.
Des del club, volem felicitar enormement a tota la plantilla, cos tècnic, famílies i patrocinadors per la consecució d’aquesta fita històrica tant pel club, com per ells mateixos, que recordaran per sempre. Enhorbona!
Aquest cap de setmana l’equip es despedeix de la competició a Tàrrega, disputant l’últim partit contra els de la capital de l’Urgell. Esperem que sigui amb una altra victòria que doni tres punts més als nostres, per tal de tancar una temporada rodona.
Plantilla Juvenil A Masculí FS Solsona:
Jugadors: Marc Vantolra, Max Serra “Kenan”, Marcel Besora, Arnau Jounou, Oriol Traveset (Capità), Lleïr Vidal, Pau Traveset, Andreu Pacheco, Pau Bajona, Samir Attiaoui, David Colell i Adrià Oliva.
Cos tècnic: Marcel Xandri, Marc Balletbó “Koto” i Eliseu Ribalta