Les de l’infantil femení del CB Solsona es proclamen campiones de lliga després d’una temporada d’esforç i creixement

L’equip entrenat per Dani Giralte ha estat capaç de competir amb ambició i compromís durant tota la temporada, adaptant-se als reptes de cada fase i mantenintsempre una gran actitud de treball.
Des del club es va apostar des del primer moment perquè l’equip competís al màxim nivell, i va disputar la primera fase a nivell A malgrat tenir un grup format gairebé íntegrament per jugadores infantils de primer any, que debutaven amb cistella alta. Tot i això, l’equip va respondre amb personalitat i competitivitat i va acabar en tercera posició a la classificació, aconseguint fins i tot una victòria de prestigi a la pista de les líders invictes. “La primera fase va servir perquè totes entenguessin l’esforç que calia imprimir per ser competitives, i van demostrar que eren capaces de lluitar contra qualsevol rival”, destaca Giralte.
A la segona part del curs, l’equip va passar a competir a nivell B amb l’objectiu de donar més protagonisme i minuts a totes les jugadores. Lluny de relaxar-se, el grup va mantenir el nivell d’exigència i va convertir el repte col·lectiu en una motivació extra que ha acabat desembocant en el títol de lliga.
Segons l’entrenador solsoní, el gran mèrit del grup ha estat la capacitat de treball i l’actitud mostrada durant tota la temporada: “Aquest títol és només la conseqüència de l’esforç individual i de les ganes de millorar que ha tingut cadascuna de les jugadores”.
Més enllà del campionat, Giralte posa en valor tot l’aprenentatge acumulat: “Poden estar molt orgulloses del que han aconseguit, perquè el més important no és només haver guanyat una lliga, sinó entendre que l’esforç dona resultats”. “El compromís, les ganes d’aprendre, el comportament amb les companyes i totes les emocions viscudes aquest any quedaran sempre a la meva memòria. Espero que elles tampoc oblidin mai aquest viatge tan divertit que hem fet plegats”, conclou Dani Giralte, que es mostra orgullós de cadascuna de les jugadores.