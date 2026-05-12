El Baxi Manresa certifica la permanència amb una gran remuntada (74-79)

La victòria del Baxi Manresa a Fontjau ha semblat impossible molta estona. El Bàsquet Girona ha dominat el partit més de trenta minuts. Les errades dels jugades bagencs semblaven condemnar-los a una nova derrota que impedia certificar la permanència a l'ACB. Però al tram final, jugadors com Ferran Bassas i Agustín Ubal han trobat l'encert que ha mancat als bagencs la resta de confrontació. La tretzena victòria obre de bat a bat la lluita per ser a Europa la temporada vinent.
Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han estat els cinc escollits per Diego Ocampo per començar el partit. Derek Needham, Otis Livingston, Sergi Martínez, Pep Busquets i Martinas Geben, els escollits per Moncho Fernández. Els compassos inicials s'han vist marcats pel desencert en atac i pel domini del rebot ofensiu respecte el defensiu. Els llançaments de tres donaven un petit avantatge als bagencs (4-6, minut 4). Els manresans han insistit des de la llarga distància. Dels primers deu llançaments del Baxi Manresa nou han estat des de més enllà dels 6,75. L'encert inicial s'ha diluït. Les errades han permès córrer el Bàsquet Girona. Els de Fernández han aconseguit dominar clarament el ritme de partit (15-9, minut 7). Les personals també penalitzaven al cantó bagenc. Als primers deu minuts, deu tirs lliures a favor dels locals i cap a favor dels visitants. Set punts separaven els dos equips al final del primer quart (22-15).
Un triple de Reyes no ha canviat la dinàmica del partit. Un parcial de 10-0 posava una diferència que començava a ser insalvable. No tant per la distància en ella mateixa sinó per les sensacions que hi havia damunt el parquet. Ferran Bassas trobava l'encert i anotava dos triples seguits. Servia perquè el Bàsquet Girona no s'escapés més. Però no per acostar posicions. Fins que un temps mort d'Ocampo ha aconseguit frenar l'atac local. El Baxi Manresa ha protagonitzat un acostament (37-30, minut 18). Però dos triples de Pepe Vildoza ensorraven la reacció dels d'Ocampo. Dos tirs lliures encertats per part dels bagencs de quatre intentats han fixat el 43-32 que el marcador reflectia al descans.
La segona part ha començat amb un parcial del tot escarransit. 0-3 en quatre minuts. El Baxi Manresa tenia l'oportunitat de retallar diferències però era incapaç d'aprofitar les seves ocasions. La defensa bagenca havia millorat ostensiblement. En canvi, l'atac seguia sent molt dificultós. Livingston ha sumat els primers punts del Bàsquet Girona al tercer quart per asserenar els ànims dels de Fontajau. El màxim que aconseguia el Baxi Manresa era posar-se a nivells similars al final del primer quart. Les pilotes perdudes impedien el Baxi Manresa igualar més la confrontació (55-48, minut 30).
Cinc punts seguit dels gironins obligaven el Baxi Manresa a remar novament. Com darrerament, els bagencs seguien desaprofitant ocasions. Tantes errades i alguna decisió arbitral que en cap cas explicava el resultat, han descentrat els bagencs que han rebut dues tècniques en les figures de Diego Ocampo i Retin Obasohan. La del belga li ha comportat la desqualificació ja que al primer quart havia rebut una antiesportiva. L'únic argument a què podia aferrar-se el Baxi Manresa era la no rendició. En poca estona ha passat d'un -13 a un –5 amb una bona acció de Pierre Oriola.
Quedaven més de dos minuts i eren els millors moments manresans. Bassas i Ubal comprimien més el marcador. L'uruguaià posava el 72-71 a falta d'1'24". Els gironins demanaven temps mort i acte seguit perdia la pilota. Bassas no ho desaprofitava i posava el seu equip per davant. L'intercanvi de cistelles entre Mark Hughes i Dani Pérez mantenia els dos punts a favor del Baxi Manresa. Un tir lliure de Bassas posava el +3 per als d'Ocampo. El Bàsquet Girona ja anava a la desesperada. I això no acostuma ser un bon auguri. La victòria, l'average i la permanència han viatjat cap al Nou Congost (74-79).
Incidències: Carlos Cortés, Juan de Dios Oyón i Guillermo Ríos han arbitrat el partit. Han desqualificat Retin Obasohan.