El Cat Central sub14 es proclama subcampió d'Espanya de Segona Divisió

El Cat Central sub14 ha aconseguit aquest cap de setmana el subcampionat de la Segona Divisió del Campionat d'Espanya de rugbi disputat a Valladolid, després de completar una actuació excel·lent durant tot el torneig. El conjunt català ha arribat invicte a la final després de signar una fase de grups impecable i una contundent semifinal.
Un torneig gairebé perfecte fins a la final
El Cat Central va demostrar des del primer partit el gran nivell competitiu de l'equip. Dissabte va completar una fase de grups impecable amb tres victòries consecutives davant alguns dels equips més destacats de la categoria estatal.
En el debut, el conjunt de la Catalunya Central va superar amb autoritat el València RC per 31-0. Posteriorment, va imposar-se també al RC Jaén per 36-10 en un partit molt complet tant en defensa com en atac. La jornada es va tancar amb una nova victòria davant el Paracuellos RU per 29-5, resultat que certificava el lideratge del grup i el pas a les semifinals.
Ja diumenge, el Cat Central es va veure les cares amb el CR Rugby Escoriones de Granada en la semifinal. L'equip va mantenir el gran nivell mostrat durant tota la competició i va aconseguir una clara victòria per 27-0 que li permetia classificar-se per a la gran final del campionat.
El CR Málaga s'endú la final
En el partit decisiu, el Cat Central es va enfrontar al CR Málaga, un dels equips més forts del torneig i tercer classificat aquesta temporada a la Primera Categoria andalusa.
La final va ser molt disputada i igualada durant bona part del duel, però les baixes acumulades per lesió al llarg del campionat i el potencial físic del conjunt andalús van acabar decantant el partit. Finalment, el CR Málaga es va imposar per 17-5 i es va adjudicar el títol estatal.