L'Avinent Manresa brilla amb Catalunya al Campionat d'Espanya sub16 autonòmic

La selecció catalana, amb una destacada presència d'atletes de l'Avinent Manresa, s'ha proclamat campiona d'Espanya sub16 femenina i subcampiona masculina al Campionat estatal per seleccions autonòmiques disputat aquest cap de setmana a Pereiro de Aguilar, a Galícia. Anna Recuenco i Eduard López van aconseguir victòries individuals, mentre que Hugo Gallardo i Júlia Planas també van tenir una actuació destacada tant en proves individuals com en relleus.
Recuenco bat el rècord català i s'acosta al estatal
La gran actuació manresana del campionat la va protagonitzar Anna Recuenco en el concurs de llançament de disc. L'atleta de l'Avinent Manresa es va imposar amb claredat amb un millor intent de 48,18 metres, nova millor marca personal i nou rècord de Catalunya sub16. El registre situa Recuenco com la segona millor atleta espanyola de la història en aquesta categoria, molt a prop dels 48,51 metres que mantenen el rècord estatal d'Eva Maria Paulinne.
També va pujar al primer lloc Eduard López, vencedor dels 300 metres llisos amb un temps de 35"21, que representa una nova millor marca personal i nou rècord sub16 de l'Avinent Manresa en la distància.
Participació destacada en velocitat i relleus
Hugo Gallardo va competir als 100 metres llisos, on va marcar 12"11 en una cursa condicionada pel fort vent en contra de -4,5 m/s. Per la seva banda, Júlia Planas va finalitzar setena en la final femenina dels 100 metres amb un temps de 12"57, després d'haver registrat 12"76 a les semifinals.
Gallardo i López també van formar part del relleu català masculí de 4x300 metres, que va signar un temps de 2'28"68, quarta millor marca entre les seleccions participants. Júlia Planas va integrar el relleu femení català de 4x100 metres, que va acabar cinquè amb un registre de 48"86.
En la classificació final per equips, Catalunya va imposar-se en categoria femenina amb 258,5 punts, per davant de la Comunitat Valenciana i Andalusia. En categoria masculina, la selecció catalana va ser subcampiona amb 231 punts, empatada amb la Comunitat Valenciana i només superada per Andalusia.