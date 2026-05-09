El CN Manresa Fibracat femení ha assegurat matemàticament la tercera plaça de la Primera Divisió catalana de waterpolo després d'imposar-se aquest dissabte en els dos partits disputats. Les manresanes han superat el CN Mataró B per 17-14 i posteriorment el Barcelona Waterpolo Club per 12-10, en una jornada marcada per l'encert ofensiu i la solidesa de l'equip bagenc.
Victòria treballada davant el CN Mataró B
El primer duel de la jornada ha enfrontat el CN Manresa Fibracat amb el CN Mataró B en un partit molt intens i amb alternatives constants en el marcador. Les visitants han començat millor i s'han adjudicat el primer quart per 4-5, malgrat els tres gols inicials d'Aina Serracanta.
La reacció manresana ha arribat en el segon període, amb un parcial de 7-3 que ha permès capgirar el marcador gràcies a l'encert ofensiu de Núria Serracanta, Aina Serracanta, Anna Puigdellívol, Gina Vadillo i Anna Toribio. Les bagenques han ampliat l'avantatge en el tercer quart fins al 15-10 i, tot i la reacció final de les maresmenques, han acabat assegurant la victòria per 17-14.
El Manresa controla el partit contra el Barcelona Waterpolo Club
En el segon partit de la jornada, el CN Manresa Fibracat ha derrotat el Barcelona WC per 12-10 en un duel que les manresanes han dominat des de l'inici. Un gran començament, liderat per Núria Serracanta, ha permès a les locals arribar al descans amb un clar 9-2 favorable.
Les barcelonines han reaccionat en la segona meitat amb un joc molt físic, però el conjunt bagenc ha sabut gestionar l'avantatge amb intel·ligència i mantenir el control del partit fins al final per sumar un nou triomf que certifica la tercera posició a la classificació.