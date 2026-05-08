Àlex Terraga «Terri» torna al Covisa Manresa

El Covisa Manresa ha anunciat el retorn d'Àlex Terraga Terri, que tornarà a vestir la samarreta manresana una temporada després de deixar el club. El jugador de Palau-solità i Plegamans es converteix així en la primera incorporació del projecte esportiu que el club ja està començant a configurar de cara al nou curs.\r\n\r\nTerraga va arribar al Manresa l'any 2021 i va tenir un paper destacat en una etapa en què l'equip va disputar tres play-offs d'ascens consecutius.\r\n\r\nUn dels referents ofensius de l'equip\r\n\r\nDurant la seva anterior etapa al club, Terri va destacar especialment en l'aspecte golejador. En la temporada en què el Covisa Manresa es va proclamar campió de lliga, el jugador va ser el segon màxim realitzador de l'equip amb 34 gols.\r\n\r\nAmb aquest retorn, el conjunt manresà comença a definir les primeres peces de la plantilla per a la pròxima temporada.\r\n