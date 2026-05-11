El CTJBM conquista Salou amb quatre podis i el títol cadet al Vila de Salou

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha completat un gran cap de setmana al Torneig per Equips Vila de Salou, disputat al Pavelló Municipal de Salou, amb un balanç de quatre podis: un títol de campió, dues medalles de plata i un bronze. La competició, una de les cites destacades del calendari català de judo, ha comptat amb la participació de judokes de l'Esport7, el Club Judo Moià i l'Osona Judo Club.
L'equip cadet Migi es proclama campió
El principal èxit del CTJBM ha arribat en categoria cadet, on l'equip Cadet Migi s'ha proclamat campió del torneig després d'una actuació molt sòlida. El conjunt ha fet un pas endavant respecte a la temporada passada, quan havia acabat en tercera posició, i enguany ha aconseguit pujar al graó més alt del podi.
L'equip campió ha estat format per Carlos Llamas, Jana Fenoy, Vidal Beltran, Núria Corcuera, Inés Guerrero, Ot Fargas i Dumi Croitor.
Dues medalles de plata en categories base
En categoria aleví, l'equip Migi també ha signat una actuació destacada. Format per Berruka Photorashisvili, Adonis Serral, Bruna Alcantarilla, Hernan Anton, Núria Alcañiz, Tresa Llovet i Adrià Casas, el conjunt va superar la fase de lliga amb quatre victòries consecutives i va accedir a la final, on va acabar aconseguint una meritòria medalla de plata després d'un duel molt ajustat.
També va pujar al segon esglaó del podi l'equip Infantil Migi, integrat per Martí Viñals, Bruna Rafat, Gerard Casasayas, Júlia Herrero, Guillem Domingo, Marta Recuero i Damià Bujor. El grup va confirmar el bon nivell de la base del centre de tecnificació amb una competició molt regular.
Bronze per a l'Infantil Hidari
La categoria infantil va comptar amb dos equips representants del CTJBM. L'equip Infantil Hidari, format per Joan Montes, Suri Gundin, Oriol Corcuera, Natalia Alvaro, Laia Coma i David Basora, va acabar en tercera posició després d'una competició molt disputada.
El conjunt va arribar a empatar amb el futur campió del torneig, el Chidaoba, però va quedar eliminat pel desempat abans de caure davant els seus companys de l'equip Migi. Finalment, els bagencs van poder assegurar una meritòria medalla de bronze.