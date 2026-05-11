La manresana Luca De Palma es proclama campiona d'Espanya universitària de judo

La judoka manresana Luca De Palma s'ha proclamat aquest cap de setmana campiona d'Espanya universitària de judo en la categoria de -70 quilos durant el Campionat d'Espanya Universitari disputat a Granada. La competició també ha deixat una destacada actuació global del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM), que ha sumat una medalla d'or, tres diplomes de finalista i una setena posició.
De Palma domina la seva categoria
Luca De Palma, vinculada a l'Esport7, va completar una competició sense errades per acabar pujant al graó més alt del podi en la categoria de -70 quilos. La judoka manresana va imposar-se en els seus combats i va aconseguir la medalla d'or estatal universitària.
L'actuació del CTJBM va estar a punt d'ampliar el medaller amb tres cinquenes posicions. Júlia Beltran, de l'Osona Judo Club, en -48 quilos; Dmitrii Robulet, del Club Judo Moià, en -60 quilos, i Marc Escribà, del Club Judo, en -100 quilos, van acabar en places de diploma després de quedar-se a les portes del bronze.
Participació destacada del CTJBM
La representació bagenca es va completar amb la setena posició de Jordi Pérez de Mendiguren, també de l'Esport7, en la categoria de -100 quilos, i amb la participació de Jan Perau, que va competir en una cita d'àmbit estatal universitari.