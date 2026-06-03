Productors i restauradors del Solsonès valoren el potencial de la marca “Gust de Lleida” per impulsar el producte local

Una desena de productors agroalimentaris, restauradors i representants del sector turístic del Solsonès van participar el passat 26 de maig en una reunió informativa sobre la marca “Gust de Lleida”, impulsada per la Diputació de Lleida amb l’objectiu de promocionar els productes agroalimentaris de les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran.
La trobada, celebrada a la seu del Consell Comarcal del Solsonès, va servir per presentar l’estat del projecte i debatre el seu potencial com a eina de promoció i comercialització del producte local.
La sessió va incloure una presentació a càrrec del director de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Ramon Boixadera i Ricard Lega, tècnic de Promoció Econòmica, que van presentar la marca i van exposar els objectius de la marca, concebuda per donar visibilitat als productes del territori i fomentar la col·laboració entre productors, restauradors, comerços i administracions.
Una eina de promoció amb voluntat de creixement
“Gust de Lleida” és una marca agroalimentària de caràcter comunicatiu i promocional que preveu la creació d’un marc comú per identificar i promocionar productes elaborats, transformats i/o produïts al territori, així com la participació en fires, accions de promoció institucional, programes formatius i presència en esdeveniments oficials.Dins les actuacions previstes pel 2026 “Gust de Lleida” participarà a la Fira MOS, del 25 al 27 de setembre al recinte de Fira de Lleida i ala Fòrum Gastronòmic, que se celebrarà del 2 al 4 de novembre al recinte de Gran Via de Barcelona.
Així mateix vol esdevenir un espai de col·laboració i generació de sinèrgies entre els diferents agents del territori, amb l’objectiu de posar en valor tant les referències agroalimentàries de la demarcació com els establiments d’hostaleria, comerços d’alimentació i entitats que promoguin el consum.
Actualment, la Diputació treballa en l’aprovació del reglament que regularà l’adhesió a la marca, un procés que serà gratuït per a tothom qui hi vulgui formar part, tant productors com restauradors i que es podrà tramitar telemàticament.
Un sector que reclama impacte real i menys burocràcia
Durant el debat, els participants van valorar positivament el potencial de la marca per reforçar la visibilitat del producte del Solsonès, però van insistir en la necessitat que aquesta iniciativa es tradueixi en oportunitats reals de comercialització i millora de la rendibilitat.
El sector també va reclamar una major projecció exterior, especialment en mercats com Barcelona i Madrid, així com una simplificació dels tràmits administratius i una reducció de la burocràcia associada a les iniciatives del sector agroalimentari i també turístic.
A més, es va posar sobre la taula la necessitat de millorar la distribució dels productes locals i reforçar la cooperació logística entre petits productors per facilitar l’accés als canals de venda i restauració.
Gastronomia i territori com a motor econòmic
La reunió va servir també per destacar el potencial del turisme gastronòmic com a eina de desenvolupament econòmic del territori, vinculant producte local, paisatge i experiència turística.
Com a conclusió, els assistents van coincidir que “Gust de Lleida” pot esdevenir una eina útil per impulsar el sector agroalimentari i gastronòmic del Solsonès, sempre que garanteixi una participació real dels agents del territori i un retorn tangible per als productors i restauradors.