La Flama del Canigó arribarà a Solsona amb un recorregut festiu pels carrers del nucli antic

Solsona rebrà la Flama del Canigó el 23 de juny a partir de les 20 h en un acte que donarà el tret de sortida a la revetlla de Sant Joan. La Flama, símbol de germanor i continuïtat cultural dels territoris de parla catalana, arriba cada any des del cim del Canigó per encendre les fogueres de Sant Joan arreu dels Països Catalans.
Com cada any, la rebuda començarà al portal del Pont amb la col·laboració d’Amisol i el Pubillatge Solsoní. Tot seguit, els Trabucaires oferiran una galejada d’honor i es farà l’ofrena de la Flama a la Mare de Déu del Claustre. Acompanyada per l’Orquestra Patinfanjàs, la comitiva continuarà pels carrers del nucli antic fins a la plaça de Sant Joan.
Des d’allà, la Flama serà traslladada al portal del Castell, on s’encendrà el peveter i es llegirà el Manifest 2026. Enguany, la lectura anirà a càrrec d’Amisol, coincidint amb la commemoració del seu 50è aniversari. Posteriorment, els ajuntaments de la comarca en recolliran el testimoni per portar-lo als seus municipis.
L’acte continuarà amb el cant d’“Els Segadors”, amb la participació de l’Orfeó Nova Solsona, i culminarà amb l’encesa de la foguera de Sant Joan al Camp del Serra. La celebració es clourà amb coca i xocolata per a tothom.
La Flama del Canigó és un foc ritual renovat anualment al cim d'aquest símbol nacional situat al Conflent durant la nit del 22 al 23 de juny. Des d’allà es distribueix per encendre les fogueres de Sant Joan i transmetre un missatge de cohesió, fraternitat i vinculació entre Països Catalans.
L’activitat és organitzada a Solsona per Òmnium Cultural del Solsonès amb la col·laboració de l’Ajuntament i les entitats que hi participen.