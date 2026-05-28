La pastisseria que fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya, segons un concurs

A Catalunya per Sant Joan hi ha una tradició gastronòmica que no pot fallar: la coca de Sant Joan. Aquest menjar, que es comparteix amb la família o els amics, és un brioix suau i aromàtica que es decora amb fruita confitada o crema pastissera. Arreu del país es poden trobar moltes pastisseries que ja comencen a vendre aquestes coques, però n'hi ha una que s'endú un reconeixement especial per elaborar-ne la millor.
La pastisseria Tornés, situada a Girona, ha estat reconeguda amb el premi a la millor coca de Sant Joan de fruita de Catalunya en el concurs organitzat pel Gremi de Flequers de la província de Barcelona. El certamen, que aquest any ha reunit gairebé 300 elaboradors d’arreu del país, va donar a conèixer els guanyadors durant un acte celebrat a l’antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona.
A més del triomf en la categoria tradicional de fruita, la pastisseria també va aconseguir la segona posició en l’apartat de coca de xocolata. Però Tornés ja acumula altres guardons per les seves elaboracions com el premi al millor xuixo del món o els premis Fava d'Or i Fava de Cacau.
Què té d'especial la millor coca de Sant Joan de Catalunya?
El secret de l’èxit, segons explica el pastisser Josep Maria Tornés al Diari de Girona, ha estat una profunda renovació de la recepta amb l’objectiu de millorar-ne el gust, la textura i la digestió. El canvi més important es va centrar en la massa. En lloc d’utilitzar llevat fresc i una petita part de massa mare, Tornés va apostar per una fermentació completament natural amb massa mare.
Aquest mètode requereix més precisió i temps, ja que cal controlar constantment la temperatura, la humitat i els temps de repòs. El resultat és una coca més aromàtica, esponjosa i lleugera. La recepta guanyadora també destaca pels aromes tradicionals a partir d'ingredients com la matafaluga, la canyella, la pell de llimona o l’anís estrellat.
En el cas de la coca de xocolata, Tornés va optar per una xocolata intensa amb notes profundes de cacau i per una taronja semiconfitada elaborada artesanalment. La cura pels detalls arriba fins i tot als pinyons, que es fan amb un procés específic que els permet conservar la textura cruixent i torrada.
El premi a la millor coca de xocolata va ser compartit entre el Forn de Cabrianes i la Pastisseria Els Perxis de Flix. en la categoria de la coca de llardons va ser el Forn El Sagà de Granollers qui es va imposar en el podi, així com en el de la categoria de crema i pinyons. El premi per creativitat se'l va endur la Pastisseria Hofmann de Barcelona.