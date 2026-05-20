La millor recepta per fer pizzes casolanes i evitar que se't cremin, segons un xef

La pizza és un dels plats preferits de molta gent, però res s'assembla la dels restaurants amb la que, sovint, es prepara a casa. Fer-la artesanalment permet adaptar els ingredients als gustos personals i controlar millor què es menja, però també acostuma a derivar en problemes amb la massa, ja que sovint queda seca, massa dura o directament cremada.
El creador de contingut i xef David Guibert, conegut a les xarxes socials com a Davidguibertchef, assegura que el gran error és pensar que una pizza s’ha de cuinar a baixa temperatura perquè no es cremi. Segons explica, aquest sistema acostuma a provocar justament l’efecte contrari, una massa massa feta, resseca i sense textura.
Guibert recorda que els forns professionals per a pizza arriben als 400 o 500 graus i recomana aplicar la mateixa lògica a casa. Per això, aconsella posar el forn a màxima potència —normalment uns 250 graus— per aconseguir un cop de calor intens que faci que la massa quedi cruixent.
Preescalfar el forn, el gran secret
El xef insisteix que un dels punts més importants és preescalfar bé el forn abans de començar a cuinar. Segons explica, no n’hi ha prou amb encendre’l uns minuts abans, sinó que recomana deixar-lo escalfant almenys durant mitja hora. Aquest pas permet que la base de la pizza es cogui correctament mentre el formatge i els ingredients superiors no es cremen abans d’hora. A més, Guibert també recomana deixar dins del forn una safata o una pedra de forn durant aquest preescalfament perquè acumuli temperatura i la cocció sigui més uniforme.
El ventilador, "l'enemic" d'una bona pizza
David Guibert també alerta d’una funció present en molts forns moderns, el ventilador. Tot i que alguns programes específics per a pizza o cocció de llenya l’activen automàticament, el creador de contingut desaconsella utilitzar-lo, ja que, segons explica, l’aire circula amb massa força i pot acabar ressecant o cremant la massa abans que la pizza s’hagi cuinat correctament per dins. El més important, assegura, és que el calor arribi tant des de la part inferior com superior del forn per aconseguir una cocció uniforme i un bon segellat de la superfície.