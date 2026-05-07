Aquest és el pitjor aliment per als pulmons, segons una revista científica

Menjar alguns aliments és perjudicial per a la nostra salut. Per exemple, els productes rics en greixos saturats i trans, així com aquells amb un alt contingut en sal i sucres, són especialment negatius per al cor. Alguns d'aquests no només són dolents per a la salut cardiovascular, sinó que també tenen efectes negatius per a altres òrgans vitals, com els pulmons. Un clar exemple d'això són els embotits, que afecten negativament el funcionament d'aquests dos òrgans.
Així ho relata una investigació publicada a la revista científica Thorax, en la qual destaca que la clau per tenir una bona salut pulmonar és mantenir una alimentació rica en fruites i verdures. En aquest sentit, l'estudi destaca que hi ha altres aliments que poden tenir efectes més adversos, com els embotits. Ara bé, això no vol dir que no se'n puguin consumir puntualment, sinó que és recomanable no fer-ho en excés. Els aliments menys recomanats són:
- Els embotits
- Les begudes carbonatades
- Productes làctics
L'impacte dels embotits
La majoria de les carns curades com la cansalada, companatges, pernil i frànkfurts contenen additius anomenats nitrats. Els productors d'aquests aliments poden agregar aquesta substància per diferents motius, com per a donar o potenciar un determinat color o per a estendre la seva vida útil. En aquest sentit, d'acord amb l'evidència científica, els nitrats afegits augmenten el risc de recaigudes amb les malalties pulmonars per obstrucció cròniques.
L'impacte de les begudes carbonatades
Les begudes carbonatades, independentment de si tenen alcohol o no, són habituals de les llistes d'aliments perjudicials, ja que contenen una molt alta proporció de sucre, calories buides i molta carbonatació. És a dir, contribueixen a l'augment de pes i a l'augment de la inflor pels gasos. En tots dos casos, pot significar un augment de la pressió sobre els pulmons, generant problemes, especialment als qui ja pateixen alguna mena de malaltia.
L'impacte dels productes làctics
Consumir productes làctics per part de persones que pateixen alguna malaltia pulmonar pot generar un empitjorament dels símptomes. La causa és el seu contingut pèptids que s'alliberen a partir de la caseïna del formatge. L'evidència científica indica que el seu consum pot generar un augment excessiu de la mucositat intestinal.
