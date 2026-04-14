Sis hàbits que has d’evitar al vespre per protegir la salut del cor, segons un cardiòleg

Les malalties del cor continuen sent una de les principals causes de mortalitat arreu del món. Per aquest motiu, la salut cardiovascular s’ha convertit en un dels grans indicadors del benestar global. Experts en cardiologia insisteixen que petits gestos quotidians, com mantenir una alimentació equilibrada, fer activitat física regular, descansar prou hores i reduir l’estrès, poden marcar la diferència entre un sistema cardiovascular sa i un de vulnerable.
Però hi ha d'altres hàbits quotidians que, en compte d'ajudar a la salut cardiovascular, la posen en risc. En aquest sentit, el cardiòleg Francesco Lo Monaco, fundador de la Clínica Nacional del Cor a Londres, ha detallat en un reportatge al Mirror una sèrie d’hàbits que convé evitar a partir del vespre si es vol protegir la salut cardiovascular.
Reduir l’exposició a pantalles
Aquest és el consell més sentit pels experts en descans, però també és un hàbit -que hem interioritzat- que afecta el nostre ritme cardiovascular. La llum blava dels dispositius electrònics pot interferir en la producció de melatonina. Aquesta hormona no només regula el son, sinó que també actua com a antioxidant protector de les artèries. Una disminució sostinguda pot afavorir l’estrès oxidatiu i afectar la salut vascular.
Evitar menjar abans d’anar al llit
Aquest també és un consell molt sentit, inclús per les nostres mares. Sopar a última hora obliga el cos a mantenir-se actiu quan hauria de començar a relaxar-se. Deixar un marge d’unes tres hores entre l’últim àpat i el moment d’anar a dormir pot afavorir una millor recuperació nocturna i reduir l’esforç del sistema cardiovascular.
Compte amb els col·lutoris
Segons l’especialista, alguns col·lutoris molt potents poden eliminar bacteris beneficiosos de la boca, però això pot afectar també a la salut del nostre cor. Aquests microorganismes tenen un paper clau en la producció d’òxid nítric, una substància que ajuda a mantenir els vasos sanguinis flexibles. Si desapareixen, la pressió arterial pot augmentar, especialment en un moment del dia en què el cos hauria d’entrar en fase de repòs.
Evitar exercicis molt intensos
Fer activitats físiques exigents com planxes o esquats després d’un dia carregat pot mantenir el sistema nerviós en estat d’alerta. Lo Monaco recomana reservar l’exercici més intens per al matí i optar per rutines més suaus a la nit.
No abusar dels exercicis respiratoris
Tot i que els exercicis respiratoris poden ser beneficiosos abans d'anar a dormir per relaxar-se, aguantar l’aire durant massa estona o de forma repetida pot reduir els nivells d’oxigen i generar una càrrega extra per al cor en determinades persones.
Prudència amb els suplements relaxants
Si es prenen en moments inadequats o en dosis incorrectes, aquests relaxants podrien alterar el son i desajustar el funcionament natural del cor. Substàncies com la L-teanina, present en el te verd, poden influir en la resposta de l’organisme a l’estrès i en el ritme cardíac.