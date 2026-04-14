L’error comú que suposa un risc per al cor, segons un cardiòleg

La higiene bucodental no és només una qüestió estètica, sinó una de les claus per mantenir una bona salut, tal com explica el cardiòleg Aurelio Rojas. L’expert ha alertat en un vídeo difós a xarxes socials que no raspallar-se correctament les dents podria tenir conseqüències greus i, fins i tot, pot arribar a afectar la salut cardiovascular.
El metge explica que els bacteris que s’acumulen a la cavitat oral quan no hi ha una higiene adequada en són les responsables, ja que poden entrar al torrent sanguini a través de petites ferides a les genives, especialment en persones amb gingivitis o altres problemes bucals. Un cop a la sang, els microorganismes poden arribar al cor i provocar infeccions.
Rojas adverteix que, en casos greus, aquesta situació pot derivar en una endocarditis, una infecció que, tot i ser poc freqüent, és potencialment greu, ja que afecta les vàlvules cardíaques. D’aquesta manera, tot i no ser habitual, és un risc existent que pot prevenir-se, en gran part, amb uns bons hàbits quotidians d’higiene bucodental.
Com evitar-ho?
Aquesta connexió entre salut bucodental i cardiovascular sovint passa desapercebuda, però, tal com explica Rojas, tenir cura de les genives i evitar infeccions a la boca és també una manera indirecta de protegir el cor.
Per reduir aquest risc, els professionals recomanen seguir una rutina d’higiene bucodental estricta, basada a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia, utilitzar fil dental per eliminar possibles restes entre les dents i visitar al dentista periòdicament. A banda, cal parar molta atenció a símptomes com el sagnat de genives, la inflamació o el mal alè persistent, que poden indicar problemes subjacents.