L'error comú que fa que comencis el dia sense motivació ni concentració, segons un metge

La primera cosa que fa la majoria de gent quan s'aixeca és consultar el telèfon mòbil. Aquest mal costum, a banda de denotar una possible addicció a les pantalles, és un hàbit que dificulta començar el dia amb ganes. Així ho demostra una extensa bibliografia científica i ho explica el metge i divulgador Manuel Viso, que recomana fer un "dejuni de dopamina".
I és que, quan es consulta el mòbil tot just despertar-se, el cervell rep una gran dosi de dopamina instantània que fa que la resta de tasques del dia semblin avorrides. Això provoca que costi concentrar-se i afrontar el matí amb motivació i, en definitiva, dificulta afrontar la jornada amb una mentalitat positiva.
D'aquesta manera, Viso aposta per no tocar el mòbil fins una hora després d'aixecar-se. En canvi, recomana sortir a la finestra, al balcó o al jardí a exposar-se a la llum natural, cosa positiva per als ritmes circadiaris. També, esmorzar sense tecnologia i, si és possible, fer una mica d'exercici.
Les hores que cal dormir en funció de l'edat
El metge de família, psicòleg clínic i expert en problemes de son, el doctor Darío Fernández, assegura a Infosalus que el cos té necessitats diferents en cada etapa de la vida per poder dur a terme amb èxit les seves funcions. Sembla que hi ha una regla universal: amb l'edat, disminueixen les hores de son necessàries.
És també cert, però, que el temps de descans varia per a cada persona en funció de la seva activitat i característiques. Sigui com sigui, la norma general indica que els humans necessitem dormir una tercera part del dia, és a dir, unes 8 hores més o menys, "tot i que aquí entra la variabilitat és la norma", diu.
De fet, reconeix que hi ha persones que amb sis hores poden aguantar la jornada sense problemes sense sentir-se cansats i a ple rendiment, mentre que d'altres, en canvi, necessiten dormir 10 hores. Amb tot, el doctor Fernández detalla el nombre d'hores orientatiu en funció de l'edat.
Pel que fa als nadons, necessiten dormir fins a 18 hores diàries; mentre que els infants menors de dos anys, de 13 a 15 hores, amb dues migdiades. Dels 3 als 5 anys, els nens han de dormir de 10 a 12 hores, amb una migdiada; i dels 6 a 10, 10 hores i sense migdiada. Ja amb 11 anys i fins als 16, cal un total de 9 hores; i dels 25 anys en endavant, una mitjana de 8 hores. Pel que fa a la gent gran, a partir dels 60 anys aproximadament, poden tenir suficient amb 6 hores diàries de son.