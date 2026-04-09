Un expert en longevitat alerta dels riscos d'una pràctica de salut de moda: «No t'ho expliquen tot»

Les dutxes d’aigua freda i els banys amb gel s’han convertit en una tendència a xarxes socials molt associada a beneficis per a la salut i, sobretot, per a una bona circulació sanguínia i, inclús, es veu com una manera d'entrenar el sistema immunitari i enfortir-lo.
Molts experts han avalat alguns d'aquests beneficis, però amb matisos. Segons explica el doctor Francisco Martínez Peñalver, especialista en medicina de la longevitat la realitat és molt més complexa del que sovint es difon a xarxes i no es tracta sempre d'exposar-se a temperatures baixes de sobte, sinó de saber com fer-ho.
Desmentir el mite de l'aigua freda
Són molts els vídeos de persones que utilitzen els banys d'aigua freda i els banys en piscines de gel per enfortir la ment i el cos, però segons el doctor Martínez Peñalver, no totes les formes d’exposició al fred tenen els mateixos efectes. Una dutxa freda no és comparable amb una immersió en gel ni amb la crioteràpia de cos sencer. Per aquest motiu, l’expert subratlla que no es tracta tant del mètode, sinó de fer-ho a través d'una exposició controlada, progressiva i ben dosificada.
La immersió en aigua molt freda pot provocar un “xoc per fred”, amb hiperventilació, augment sobtat de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial. Aquest és un dels riscos que porta aquesta tècnica, que pot provocar una resposta corporal perillosa, especialment en persones amb problemes cardiovasculars, hipertensió o trastorns vasculars, i fins i tot pot comportar risc d’ofegament.
L’exposició al fred no és una solució miraculosa: pot aportar beneficis reals, sobretot en l’estat d’ànim i la recuperació física, però no justifica les expectatives exagerades que sovint es difonen. En persones sanes, una dutxa amb aigua freda pot ser una pràctica raonable, sempre lluny dels extrems i amb sentit comú.
Els beneficis de l'aigua freda per al cos
La recerca sí que ha identificat alguns beneficis concrets de l'aigua freda en el nostre cos. Diversos estudis, especialment en països nòrdics, han observat un augment de la dopamina i la noradrenalina, hormones relacionades amb la concentració i l’activació. Això explicaria la sensació d’energia i benestar que moltes persones experimenten després d’exposar-se al fred. També s’han detectat possibles millores en la reducció de l’estrès, el descans i la qualitat de vida en adults sans.
En l’àmbit esportiu també és una pràctica sovint utilitzada després d’un exercici intens pot ajudar a reduir el dolor muscular i afavorir la recuperació. Però només en contextos puntuals, com després d’una competició, però no com a rutina diària si l’objectiu és guanyar musculatura.