Dormir amb els cabells molls empitjora el descans, segons un metge

Dormir amb els cabells mullats és un hàbit habitual, sobretot entre aquells que tenen una cabellera llarga. I, tot i que pot semblar un fet inofensiu, aquesta pràctica pot tenir conseqüències negatives per al descans i la salut capil·lar, tal com adverteix el metge Dr. David Céspedes.
Segons explica l’especialista, anar a dormir amb els cabells encara humits perjudica la qualitat del son per diversos motius. Per una banda, els cabells mullats genera una sensació de fred que dificulta que el cos arribi a un estat de confort òptim per descansar, ja que obliga a gastar més energia per tal d'abaixar la temperatura corporal. Aquest petit desequilibri tèrmic pot provocar microdespertars durant la nit, encara que la persona no en sigui conscient.
D'altra banda, el metge també detalla que mantenir els cabells mullats durant hores crea un ambient propici per a la proliferació de fongs i bacteris. Els coixins absorbeixen la humitat i poden convertir-se en un focus de microorganismes, especialment si no es renten amb freqüència. Això pot derivar en problemes com irritacions del cuir cabellut, picors intenses o caspa.
Dormir con el pelo mojado puede parecer inofensivo, pero afecta más de lo que crees. Cuando duermes, tu cuerpo necesita regular su temperatura, y dormir con el pelo mojado interfiere en ese proceso, empeorando tu descanso y tu recuperación. Además, la humedad prolongada en el cuero cabelludo favorece irritaciones, caspa y desequilibrios. Si repites el hábito de dormir con el pelo mojado, tu cuerpo lo nota: peor sueño, menos energía y más estrés interno.
Aquesta pràctica, a més, també pot debilitar el cabell, ja que està més fràgil quan està mullat, i el fregament constant amb el coixí pot provocar trencaments i caiguda o accentuar les puntes obertes. Així que, a llarg termini, aquest hàbit pot fer que el cabell es vegi més menys saludable.
Què recomanen els experts?
Tot i que dormir amb els cabells molls no representa un risc greu per a la salut general, els experts recomanen evitar-ho sempre que sigui possible. La millor opció és assecar-lo completament abans d’anar a dormir, ja sigui rentant-lo amb temps suficient perquè s'assequi sol o amb l'assecador. Si no hi ha alternativa, es recomana almenys retirar l’excés d’humitat amb una tovallola i utilitzar fundes de coixí netes i transpirables.
Aquest consell se suma a altres hàbits bàsics per millorar la qualitat del son, com mantenir una rutina regular, evitar pantalles abans de dormir i cuidar les condicions de l’entorn. Aquests petits gestos, encara que puguin semblar irrisoris, poden marcar la diferència entre un descans reparador i una mala nit.