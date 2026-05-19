L'error que cometen moltes persones quan treuen diners del caixer: «Li poses fàcil als estafadors»

Tot i que treure diners en un caixer automàtic és una acció quotidiana, cada vegada menys comú per la substitució del pagament amb el mòbil, implica compartir dades que poden acabar exposades si no es prenen precaucions bàsiques. Des del simple rebut fins a petits descuits com abandonar-lo o no tancar correctament la sessió, qualsevol detall pot ser aprofitat per delinqüents per muntar estafes cada vegada més sofisticades.
Una de les operacions més habituals als caixers automàtics és la retirada o ingrés d’efectiu, un procés que sovint ofereix la possibilitat d’obtenir un comprovant imprès amb dades rellevants del client bancari. Tot i que aquest tiquet no mostra el número complet de la targeta ni el PIN, la informació que inclou pot ser suficient perquè un estafador intenti dur a terme fraus cada cop més habituals.
Dades que poden facilitar una estafa
El rebut del caixer recull informació com la data i hora de l’operació, l’import retirat, el terminal utilitzat, els últims dígits de la targeta i el saldo disponible al compte. Aquest conjunt de dades pot resultar molt útil per a delinqüents que es facin passar per personal del banc i intentin guanyar-se la confiança de la víctima amb informació aparentment legítima.
El més habitual és que, després de consultar aquest comprovant, el client acabi llençant el rebut a la paperera més propera. Aquest gest pot ser un risc i és un greu error. Per això, quan el caixer ofereix l’opció d’imprimir-lo, els experts recomanen triar “No” sempre que sigui possible. Si cal conservar-lo, és important destruir-lo completament abans de desfer-se’n, evitant que la informació quedi exposada.
El perill no és el rebut en si, sinó l’ús que se’n pot fer per personalitzar una estafa amb aquestes dades. Un delinqüent pot contactar amb la víctima per telèfon o missatge i fer-se passar pel banc argumentant incidències de seguretat, operacions sospitoses o bloquejos urgents de targeta per pressionar l’usuari.
El mecanisme habitual del frau
Segons recull el mitjà italià Il Messaggero, els estafadors solen actuar com si fossin agents antifrau que intenten que la víctima faciliti codis rebuts per SMS, validi operacions des de l’app, cliqui en enllaços fraudulents o faci transferències a comptes suposadament “segurs”. Per aquest motiu, els experts insisteixen que la mesura més efectiva és no imprimir el rebut si no és estrictament necessari. Si s’imprimeix, no s’ha de deixar al caixer ni llençar-lo. El més segur és protegir aquesta informació i destruir-la completament esquinçant el paper.