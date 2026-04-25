Arriba el pagament amb Bizum als comerços físics: com funcionarà el pagament amb el mòbil

Un dels mètodes més populars de pagament amb el telèfon mòbil és el Bizum. Aquesta aplicació serveix per a transaccions entre amics, però cada vegada s'utilitza més, també, en l'àmbit comercial.
Per aquest motiu, des del 2024 que s'espera poder pagar als comerços físics amb Bizum, una promesa que va fer la mateixa entitat en un comunicat amb motiu del vuitè aniversari. Dos anys després, ja s’ha fixat el calendari per a l’arribada d'aquest tipus de pagament "contactless" als comerços físics i serà ben aviat.
Quan es podrà pagar amb Bizum als comerços?
La nova forma de pagament a tendes i comerços físics començarà a estar disponible a partir del 18 de maig de 2026. Tot i això, el desplegament inicial serà limitat i només alguns clients podran utilitzar aquest sistema des del primer dia. En concret, estarà disponible per als usuaris de CaixaBank, Banc Sabadell i Bankinter, mentre que la resta d’entitats s’hi incorporaran de manera progressiva en els mesos següents.
Com serà el cobrament?
Els pagaments es podran fer directament des de l’aplicació bancària habitual, tal com es fa actualment amb els enviaments entre particulars, o bé a través de Bizum Pay, una funcionalitat que actuarà com una targeta digital integrada al wallet del mòbil.
Els establiments rebran els diners de cada compra al moment, però el servei no serà gratuït per als negocis. Les entitats darrere de Bizum aplicaran una comissió per cada operació, a diferència dels enviaments entre particulars, que continuaran sense cost en la majoria de casos.
El procés serà senzill: només caldrà apropar el telèfon al terminal de pagament i la transacció es completarà mitjançant tecnologia sense contacte (NFC). Aquest sistema permet reduir la dependència dels grans intermediaris internacionals com Visa, Mastercard, Google o Apple, que dominen bona part dels pagaments electrònics.
Amb aquesta novetat, no serà imprescindible disposar de targetes físiques, ja que Bizum connecta directament els comptes bancaris utilitzant el número de telèfon. A més, ofereix un atractiu important per als comerciants: els diners s’ingressen de manera immediata, cosa que facilita la liquiditat.