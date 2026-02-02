Bizum permetrà fer pagaments transfronterers a altres països europeus

Bizum ha arribat a un acord amb els seus principals homòlegs en altres països europeus per permetre que tots els sistemes siguin compatibles entre si i, d'aquesta manera, que els usuaris puguin fer pagaments personals transfronterers. Els socis crearan una entitat central que gestionarà la interoperabilitat entre els sistemes. La implementació tècnica començarà els mesos vinents amb l'objectiu que ja el 2026 es llencin els pagaments personals transfronterers. Per al 2027 es llançarà la possibilitat de pagar en comerços electrònics i punts de venda.
Les solucions de pagament existents a cada país no patiran canvis i conservaran les marques, l'experiència de l'usuari i lews característiques. És a dir, els usuaris de Bizum seguiran usant Bizum com fins ara, però a banda podran fer pagaments a usuaris d'alguna de les altres solucions europees. A més de l'espanyola Bizum s'uneixen a aquesta iniciativa Bancomat (Itàlia), SIBS-MB Way (Portugal), EPI (present a França, Alemanya i Bèlgica a través de la solució Wero) i Vipps MobilePay (Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia).
La intenció és que totes desenvolupin un nou distintiu de marca, que faran servir juntament amb la marca de sempre, perquè els consumidors puguin reconèixer on s'acceptaran les seves solucions a l'estranger. Això permetria saber a quins països s'accepta Bizum com a forma de pagament.
Una aliança ja existent
Actualment, Bancomat, MB Way i Bizum ja són interoperables entre si, per la qual cosa els usuaris poden fer pagaments o transferències personals entre Espanya, Itàlia, Portugal i Andorra. Tots formen part de l'aliança EuroPA, a la qual també es va unir la nòrdica Vipps el maig de l'any passat.
Les solucions de pagament signants donen servei a 130 milions d'usuaris. Un cop llançada la interoperabilitat, es connectarà a 13 països europeus, cobrint prop del 72% de la població de la Unió Europea i Noruega.
La coalició és oberta a tots els països europeus, inclosos Suïssa i altres mercats no pertanyents a la zona de l'euro.
Aquells mercats que ja hagin desenvolupat una solució nacional es poden adherir directament, mentre que els que no disposin d'una solució nacional i desitgin adherir-se poden implementar una de les solucions ja disponibles dins de la iniciativa.