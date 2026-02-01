Com calcular correctament la indemnització per acomiadament

Els treballadors a l'Estat tenen un conjunt de drets i deures que es contemplen en diferents textos legals i que preveuen com cal procedir en els àmbits i situacions més comunes. En el cas de l'acomiadament, és l'Estatut dels Treballadors (ET) qui el regula.
Un acomiadament implica la pèrdua del lloc de feina per part del treballador en una empresa i pot ser de diversos tipus en funció de les circumstàncies. Concretament, l'ET diferencia entre un acomiadament disciplinari (article 54), causat per incompliments greus i atribuïbles al treballador; objectiu, si respon a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'empresa; nul, si es produeix una discriminació o una violació de drets fonamentals; i improcedent, en què no s'acredita la causa de l'acomiadament o s'incompleixen les formalitats.
Cada tipus té unes normes específiques, però, a trets generals, l'Estatut dels Treballadors sempre exigeix una causa justificada i el compliment de les formalitats, amb la carta d'acomiadament i la validació judicial com a elements clau. Amb tot, si l'acomiadament és improcedent, l'empresa ha d'escollir entre readmetre el treballador o pagar-li una indemnització.
La calculadora de la indemnització per acomiadament
Una vegada confirmat l'acomiadament improcedent, es pot calcular la indemnització corresponent de la manera següent. Només cal disposar de la data d'inici de la relació laboral, la data de finalització i el salari. Ha de consignar-se el salari brut i si és mensual, prorratejar les pagues extraordinàries.
Es pot fer a través de la calculadora de la web del ministeri de Justícia. En la pantalla apareixerà la indemnització de l'extinció del contracte de treball, segons causes d'extinció i qualificació taxades per la llei i la vigent doctrina jurisprudencial que la interpreta. A més, es pot consultar al mateix web, als documents adjunts en PDF, com introduir les dades, on trobar-les a la teva nòmina i com interpretar-les i llegir-les una vegada extretes.
En aquests documents actualitzats segons la normativa d'octubre de 2024 també es pot informar sobre quina és la indemnització límit, en quins casos es pot obtindre i en quins es pot superar. D'aquesta manera, es pot saber quant cobraràs d'indemnització en cas que hagis viscut un acomiadament improcedent.