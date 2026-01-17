Quants diners hauries de tenir estalviats als 40, 50 i 60 anys?

En un context marcat per la incertesa econòmica, l’augment del cost de la vida i els canvis constants en el mercat laboral, tenir uns estalvis s’ha convertit en un factor clau de la seguretat financera. Més enllà de permetre afrontar imprevistos, disposar d’un coixí econòmic que ofereix tranquil·litat, capacitat de decisió i marge de maniobra davant situacions inesperades, planificar quants diners cal tenir estalviats permet poder aconseguir coses més valuoses a llarg termini.
En temps en què comprar-se un cotxe, un habitatge o independitzar-se és una cosa que sembla impossible per a moltes famílies, estalviar des de ben aviat pot marcar la diferència al llarg de la vida. De la mateixa manera que determinar uns generosos paràmetres de contribució poden fer que un cop arriba la jubilació es cobri més i es pugui gaudir del temps lliure alhora que es gaudeix de l'oci.
La fórmula Greene és clau
Per conèixer quina és la dada exacta que garanteix tenir estabilitat i seguretat econòmica segons els ingressos i l'edat cal aplicar la fórmula Grenne. Aquesta fórmula es fa amb un càlcul senzill, només cal tenir en compte l'edat i el sou anual brut.
- Als 20 anys s'hauria de tenir almenys el 25% estalviat del salari brut anual.
- Als 30 anys s'hauria de tenir estalviat almenys un any del salari brut.
- Als 35 anys, dos anys del salari brut.
- Als 40 anys s'hauran estalviat tres cops el salari brut.
- Als 50 anys, cinc cops el salari brut.
- Als 60 anys, set cops el salari brut.
- Als 65 anys s'hauran acumulat almenys vuit cops el salari brut anual.
Estalvi mitjà per grups d'edat
Per altra banda, l'INE va publicar un informe l'octubre de 2024 on informava sobre les quantitats exactes que tenen estalviades els diferents grups d'edat a Espanya. Per tant, amb les següents xifres es pot saber si és per sobre o per sota de la mitjana i com de lluny s'està del que és el més comú.
- 18 a 24 anys: 5.000 €
- 25 a 34 anys: 12.000 €
- 35 a 44 anys: 18.000 €
- 45 a 54 anys: 22.500 €
- 55 a 64 anys: 30.000 €
- 65 anys o més: 35.000 €
Com estalviar més?
Per començar a estalviar de manera efectiva, és clau comptar amb un fons d’emergència que cobreixi entre tres i sis mesos de despeses bàsiques, una quantitat que a Espanya sol situar-se entre 6.000 i 12.000 euros, segons cada cas. A partir d’aquí, els experts recomanen fixar objectius realistes, escollir productes d’estalvi adequats i, un cop assegurat aquest coixí econòmic, plantejar-se invertir a llarg termini per fer créixer els estalvis.