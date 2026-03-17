Ampli seguiment de la vaga general a Euskal Herria per exigir un salari mínim de 1.500 euros

Milers de persones s'han manifestat aquest dimarts a Euskal Herria amb motiu de la vaga general convocada pels sindicats ELA, LAB, Steilas, Etxalde i Hiru per a exigir un Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 1.500 euros en totes dues comunitats. Els convocants xifren en més de 100.000 persones la participació en les mobilitzacions d'aquest matí a les quatre capitals del País Basc.
L'SMI està actualment fixat en 1.221 euros mensuals per a tota Espanya, segons ha aprovat el Govern, però sindicats en aquestes regions consideren que es tracta d'un salari molt baix a País Basc i Navarra, atès que aquestes comunitats té un nivell de vida superior a la mitjana espanyola. Una demanda que també han fet ERC, EH Bildu i el BNG per a Catalunya i Galícia a través d'una declaració conjunta on reclamen salaris mínims propis que siguin "concordes i adaptats" a l'entorn socioeconòmic i laboral de cada comunitat autònoma.
Càrregues policials i contenidors bolcats
Des de primera hora de la jornada s'han vist piquets en centres escolars, polígons industrials, o empreses a Sant Sebastià. A més columnes de milers de manifestants han partit des de Tabakalera, Amara-Anoeta i el barri de l'Antic per a confluir en la marxa que ha començat cap a les 12.30 hores en la plaça Pius XII, que ha conclòs en el Boulevard donostiarra. A la tarda, la capital guipuscoana tornarà a mobilitzar-se a les 18.00 hores des de la plaça Catalunya.
Al llarg de la mobilització s'han bolcat contenidors i s'han realitzat pintades en aparadors i persianes d'immobiliàries, entitats bancàries, comerços i locals de l'Administració pública. Els participants d'ELA, LAB, Hiru, ESK, CNT, Steilas, Etxalde, han corejat lemes com "Aquí es treballa, aquí es decideix", "La lluita és l'únic camí", "Salari propi a Euskal Herria" o "Sous dignes per a tots", en euskera.
També a Bilbao diversos milers de persones, majoritàriament joves, s'han manifestat secundant la convocatòria de vaga per a reclamar un salari mínim propi a Euskadi de, almenys, 1.500 euros, i denunciar l'"empobriment de la classe treballadora". La manifestació, encapçalada per una pancarta amb el lema "Kapitalisten ofensibaren aurrean, klase borroka hedatu" ("Enfront de l'ofensiva dels capitalistes, la lluita de classes s'estén"), ha partit a dos quarts de dotze de la plaça de l'Arriaga.
En el seu recorregut ha passat per davant de l'Ajuntament de Bilbao i per la seu del PNB, on han desplegat una pancarta amb les fotos del CEO de Repsol, Josu Jon Iman, i el president dels EUA, Donald Trump, en la qual es llegia en basc "PNB imperalista, enemic dels treballadors". També s'han viscut moments de tensió quan l'Ertzaina ha intervingut en les columnes de manifestants amb càrregues i detencions.
Pamplona també es manifesta
A Pamplona també han sortit al carrer milers de persones en el marc d'aquesta vaga general. La mobilització ha partit de la Plaça del Castell cap a les 12.45 hores, encapçalada per una pancarta amb el lema "Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500. Millorar salaris per a repartir la riquesa".
En declaracions als mitjans de comunicació, Imanol Pascual, responsable d'ELA a Navarra, que ha comparegut abans de l'inici de la manifestació al costat d'Imanol Karrera, portaveu de LAB a Navarra, ha afirmat que "el salari mínim que avui dia es decideix a Madrid és insuficient per a garantir una vida digna a Navarra". "I per això la nostra proposta és que Navarra tingui un salari mínim propi", ha subratllat, després de remarcar que "seria un avanç per a fer front a l'augment de la pobresa".
Salaris mínims diferenciats per comunitats
La proposta d'ERC, EH Bildu i el BNG d'aquest dilluns reclama que Catalunya, Euskadi i Galícia tinguin salaris mínims propis i superiors al que fixa actualment el govern espanyol per a tot l'Estat: 1.221 euros bruts mensuals en catorze pagues, ja que apunten que ignora les "substancials diferències" que es produeixen quant a les necessitats laborals i socioeconòmiques, creant així una situació asimètrica i desigual quant a la suficiència que el salari mínim hauria d'aconseguir.
Els partits denuncien que el model estatal suposa una "equiparació a la baixa" de les condicions laborals a Catalunya, Euskadi i Galícia respecte a altres territoris del país. Els partits també han recordat que els sindicats ELA, LAB, CIG, Intersindical Catalana, Intersindical Valenciana, IAC i STEI han defensat i exigit aquesta petició. Els partits s'han compromès a iniciar les converses i negociacions necessàries per a impulsar aquest canvi.
Els sindicats convocants d'aquesta vaga general al País Basc i Navarra han denunciat que la convocatòria és el resultat del bloqueig de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que es va presentar el mes d'agost del 2025 al Parlament basc, així com al Parlament de Navarra, on també s'ha rebutjat la proposta. En aquest sentit, Imanol Karrera ha remarcat que aquesta decisió "únicament beneficia a la patronal navarresa i es perjudica, per contra, a les persones que pitjor es troben en el mercat de treball, que són les persones migrades i les dones".
Karrera ha remarcat que la vaga "ha tingut una gran influència" a Navarra i "és una demostració de força dels treballadors i treballadores navarresos". "Per això hi ha convocada una taula de negociació el 25 de març on estan convidats CEN, UGT i Comissions Obreres", ha manifestat.