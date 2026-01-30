El govern espanyol tanca la porta a un salari mínim català

Cop de porta de la Moncloa a un salari mínim català. La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha defensat aquest divendres que el salari mínim interprofessional no variï en funció de cada comunitat autònoma. “És una eina de mínims per davall, de garantia d’igualació social al conjunt del territori”, ha manifestat en una entrevista a TVE on ha recordat que Catalunya no és la comunitat que compta amb els salaris més alts.
En aquest sentit, la ministra de Treball ha destacat que el territori amb millors salaris és el País Basc, on la pujada del salari mínim interprofessional només afecta unes 61.000 persones. “Catalunya no és el País Basc en matèria salarial, l’impacte de l'SMI és molt més gran”, ha assegurat Díaz, tot destacant que l’objectiu és anar reduint la “desigualtat” que es manté al conjunt de l’Estat.
Cal recordar que a Catalunya l'SMI establert per l'Estat queda per sota del llindar que marca la carta social europea, que recomana que el salari sigui, com a mínim, el 60% del sou mitjà. El salari mínim català és una reivindicació tant d'ERC com Junts. Els republicans xifraven fa uns mesos aquest SMI català en 1.420 euros mentre que els juntaires ho feien en uns 1.360 euros. Totes dues xifres molt lluny dels 1.221 euros que el govern espanyol preveu situar com a SMI estatal de cara a 2026.
El Ministeri de Treball ha pactat aquest dijous a la tarda amb els principals sindicats espanyols una pujada del salari mínim interprofessional del 3,1% per al 2026, fins als 1.221 euros mensuals bruts. El Consell de Ministres ha d'aprovar l'augment, que tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener. L'acord no ha comptat amb el suport de les organitzacions empresarials CEOE i Cepyme, que aquest matí veien "intervencionista" la proposta del govern espanyol de compensar fiscalment l'augment a les empreses en un intent de sumar la patronal a l'acord. El pacte estableix, també, que el sou mínim seguirà exempt de tributar IRPF. Des del 2018, aquest salari ha pujat un 66%, des dels 736 euros d'aleshores als 1.221 pactats ara.