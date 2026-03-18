La CNMC proposa un recàrrec en el rebut de la llum durant un any per cobrir el cost de l'apagada

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha posat sobre la taula aplicar un recàrrec en el rebut de la llum durant tot un any per cobrir el cost de l'apagada que va colpejar Catalunya l'abril de l'any passat. Així ho indica un document obert presentat per Competència a audiència pública en què detalla una proposta de resolució perquè l'administració elèctrica espanyola liquidi els costos de l'apagada. Segons les estimacions elaborades per la CNMC, la reposició de la xarxa elèctrica va tenir un cost d'entre 34,3 i 51,6 milions d'euros.
Per cobrir-la, Competència proposa traslladar-ho en proporció al consum a comercialitzadores i consumidors, cosa que suposaria entre uns 0,14 i 0,21 euros per megawatt. És a dir, incloure un recàrrec de 21 cèntims -com a màxim- per megawatt al rebut de la llum dels catalans. Això, doncs, repercutirà lleugerament amb una pujada de la factura de la llum. La CNMC argumenta aquesta mesura com a resposta a "l'excepcionalitat" de l'apagada. Tenint en compte aquesta situació, considera que es poden implementar "vies alternatives" per cobrir-ne els costos, com incloure un recàrrec a la factura.
No és la primera vegada que l'apagada té un impacte en la butxaca dels consumidors. Després de l'incident del 28 d'abril, el preu de la llum es va disparar fins a un 40%, provocant un impacte notori en les factures dels catalans. Per exemple, el passat mes d'agost, la llum va tancar amb un preu de 71 euros per megawatt, una xifra molt superior a la registrada abans de l'apagada, quan la llum oscil·lava els 26 euros per megawatt.
Evitar una nova apagada
Després de l'incident de l'abril de l'any passat, Red Eléctrica Española ja va demanar permís a la CNMC per dur a terme "modificacions urgents" i modificar el funcionament de la xarxa elèctrica espanyola per tal d'evitar que es tornés a produir una apagada general. L'administradora de la xarxa ho va fer després d'haver detectat "variacions brusques de tensió al sistema elèctric peninsular espanyol" que podien tenir "impacte en la seguretat del subministrament". Unes variacions emmarcades dins els marges habituals, però que els van posar en alerta. I més després de l'apagada sense precedents arreu de l'estat.
En aquell moment, la CNMC ja va veure pertinent aplicar aquestes "modificacions urgents", però ja va advertir que aquestes podien acabar comportant un cost per als consumidors. Ara, amb la proposta més recent de Competència, les mesures per pal·liar els efectes de l'apagada sí que es traduiran -en cas d'aplicar-se- en una lleugera pujada de preu en les factures de la llum dels catalans.